Cel mai însorit oraș din Europa are 24 de grade în decembrie. Zboruri de la 60 de euro

În timp ce europenii se confruntă cu frigul iernii, mulți caută o doză necesară de vitamina D. Ce loc e mai bun decât un punct de atracție european care se mândrește cu peste 3.300 de ore de soare pe an.

Nicosia, capitala Ciprului, este un oraș prietenos cu pietonii, scăldat în lumina soarelui, cu toate atracțiile turistice importante situate la distanță mică una de alta. Strada Ledra, principalul centru comercial, este adiacentă Turnului Shacolas. Aici, vizitatorii pot explora un mic muzeu dedicat istoriei orașului, în timp ce se bucură de priveliști panoramice, scrie Express.

Orașul este, de asemenea, înconjurat de ziduri și porți antice care delimitează cartierele istorice. Formează o fortificație perfect rotundă. Construit de venețieni în anii 1500, aceste ziduri rămân impresionant intacte. Fostul șanț care le înconjura a fost transformat într-o pistă de alergare, grădini și un parc de sculpturi, relatează The Mirror.

Nicosia se mândrește cu un număr uimitor de 3.388 de ore de soare pe an, ceea ce o face cel mai însorit oraș din Europa. Capitala cipriotă se bucură de un număr uimitor de 358 de ore de soare în plus pe an, comparativ cu cea mai apropiată rivală, Valletta, din Malta.

Top cele mai însorite orașe din Europa

Topul celor cinci orașe este completat de Lisabona, în Portugalia, cu 2.838 de ore, Atena, în Grecia, cu 2.773 de ore, și Madrid, în Spania, cu 2.712 ore de soare pe an. La polul opus, Londra înregistrează o medie de 1.675 de ore de soare pe an.

Fascinant este faptul că Nicosia reprezintă povestea a două orașe. Ea funcționează drept capitală a Republicii Cipru, un stat membru al UE recunoscut la nivel mondial. În același timp, este capitala Ciprului de Nord, un teritoriu recunoscut exclusiv de Turcia. Această divizare a luat naștere în urma unei intervenții militare turce în 1974, provocată de o revoltă naționalistă cipriotă greacă.

După obținerea independenței față de Marea Britanie în 1960, ciprioții greci au urmărit unirea cu Grecia. Turcia a creat însă Ciprul de Nord ca stat distinct pentru ciprioții turci în 1983, atrăgând condamnarea internațională considerabilă. În ciuda acestui fapt, capitala a devenit un loc preferat de turiști.

Un vizitator a comentat pe Expedia: „Un oraș aglomerat și plin de viață, cu câteva magazine de designer excelente și magazine de suveniruri turistice pitorești.”

Un altul a scris: „Un oraș unic, divizat, cu un Zid Verde care separă sudul (grecesc) de nord (turcesc). Ușor de traversat și cu un contrast izbitor. Multă istorie de explorat de ambele părți. Orașul pare sigur și primitor, și suficient de mic pentru a fi parcurs pe jos.”

Trecerea Liniei Verzi, care separă Republica Cipru de Ciprul de Nord, este de obicei un proces simplu, cu excepția cazului în care ați ajuns în Cipru via Turcia. În aceste cazuri, există posibilitatea să vi se refuze intrarea.

Pentru a explora Nicosia, va trebui să aterizați la Aeroportul Internațional Ercan, situat la o scurtă distanță de capitală.