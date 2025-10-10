Câte criptomonede are statul în portofelul electronic și cum le valorifică ANABI

Conducerea ANABI a detaliat pentru Mediafax componența portofelului electronic al statului, unde au ajuns monedele virtuale indisponibilizate, dar și cele mai recente demersuri ale ANABI în administrarea şi valorificarea acestora.

Oficialii agenției au subliniat din start că atribuţiile ANABI referitoare la bunurile mobile indisponibilizate în cadrul proceselor penale sunt expres şi limitativ prevăzute de Legea nr. 318/2015, mai concret, potrivit art. 3 din Legea nr. 318/2015, una dintre funcţiile Agenţiei este aceea de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.

Valoarea la zi a portofelului electronic

În prezent, la nivelul Agenției, există în administrare peste 100 de tipuri de criptomonede, atât monede populare -BTC, USDC, ETH, USDT, SOL, RUNE, XRP, DOT, BNB, LUNA, EGLD, cât și mai puțin cunoscute – FOTTIE, ZAPI, PEPE, SPIKE, ISHI, DOGGY,CHEX, $MICHI, se arată în răspunsul transmis.

Întrebat despre valoarea la zi a portofelului cu criptomonede al statului administrat de ANABI sau o ponderea deținută de criptomonede în totalul bunurilor mobile sechestrat, evaluat la 24 milioane de euro la final de 2024, șeful instituției a făcut referire la prevederile legislative în vigoare.

„Valoarea la zi a portofelului cu criptomonede administrat de ANABI nu poate fi precizată cu exactitate, dat fiind caracterul volatil al fiecărui tip de criptomonedă, care poate varia de la o zi la alta. Menţionăm că toate criptomonedele administrate de către Agenţie sunt bunuri sechestrate în proceduri judiciare aflate în curs, iar ANABI nu este autorizată să furnizeze astfel de informații, întrucât publicitatea acestora ar putea aduce atingere dreptului la un proces echitabil, precum şi interesului legitim al părților implicate în proces. ANABI respectă prevederile legale în materie, inclusiv principiile privind confidențialitatea informaţiilor în fazele procedurilor judiciare”, a transmis Cornel Virgiliu Călinescu.

Mai mult, oficialii precizează că Agenţia nu este abilitată să furnizeze tipul de informaţii solicitate referitoare la o anchetă în desfășurare.

Procedura de valorificare

În ceea ce privește strategia de valorificare a criptomonedelor, ANABI transmite că procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau, după caz, a instanţei de judecată.

Cazurile în care se poate dispune valorificarea bunurilor indisponibilizate sunt expres și limitativ prevăzute la art. 252^1 din Codul de Procedură Penală.

Astfel, potrivit acestei dispoziții legale, ANABI procedează la valorificarea bunurilor sechestrate, din dispoziția organelor judiciare:

a) de către Agenţie, prin licitație publică;

b) de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;

c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii; d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.

La cât era evaluat un Bitcoin în 2020

Primele două licitații publice pentru valorificarea de monedă virtuală BITCOIN (BTC) şi Ether (ETH) au fost organizate de ANABI în anul 2020.

„Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată. Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul a trebuit să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacţionare de monedă virtuală. Platforma a trebuit să aparţină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcţionarea și operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip „cunoaștere a clientelei” (KYC – know your customer) și să respecte procedurile și standardele interne şi internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor”, a transmis șeful ANABI.

În noiembrie 2020, ANABI a scos la licitație și a vântut 0,62 BTC (Bitcoin) și 0,97 ETH (ethereum), care erau evaluate la acea dată la 30.535 lei (fără TV) – ceea ce la acea dată însemna 7.358,17 de dolari, respectiv 1.243,43 de lei (diminuat cu 25% la a doua licitație) – 301,53 de dolari.

Licitația pentru Bitcoin s-a închis după o ofertă, la prețul de 30.535 de lei.

Oferta finală pentru etherum s-a încheiat la 2.160 de lei, după 67 de oferte depuse.

Joi seara, 1 Bitcoin era evaluat la 120.608,98 de dolari, iar un Ethereum, la 4.306,97 de dolari

„Referitor la contactarea unor companii specializate prezente pe piața din România pentru proceduri simplificate, menţionăm că, similar structurilor omoloage din alte ţări, Agenţia analizează furnizorii de servicii de valorificare şi administrare criptomonede de pe piața internă și internațională și are în vedere contractarea pe viitor a unor astfel de furnizori, dacă situaţia o va impune. În prezent, această activitate este gestionată de personalul specializat din cadrul ANABI”, potrivi directorului general al companiei.

Conform procedurii anunțate la licitație, costurile transferului din portofelul ANABI sunt suportate de către adjudecatar. Mai mult, la întrebarea Mediafax, ANABI a precizat că plata impozitului este în sarcina proprietarului, iar ANABI face vânzarea în numele acestuia, declararea profitului şi plata impozitului aferent fiind în sarcina proprietarului.

ANABI a închiințat un „task force”

Conducerea ANABI a detaliat care sunt este organizat și în ce constă activitatea concretă a task force-ului specializat în gestionarea criptomonedelor În colaborare cu parchetele şi organele de poliție, menționat în raportul de activitate de anul trecut.

„Modalitatea de indisponibilizare a criptomonedelor implică o pregătire minuţioasă și expertiză specifică, precum şi utilizarea unor resurse tehnologice adecvate, deținute la nivelul poliţiei, parchetelor şi ANABI. În practică, aceste operațiuni se desfășoară coordonat, sub autoritatea procurorului de caz, în funcție de particularitățile fiecărei speţe”, a transmis Cornel Virgiliu Călinescu.

Astfel, procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii este aceeași ca în cazul altor categorii de bunuri, fiecare instituție având un rol clar definit. Organele de urmărire penală procedează la identificarea şi sechestrarea criptomonedelor, în conformitate cu dispozițiile procesual-penale, iar ANABI, la solicitarea acestora, preia în administrare bunurile sechestrate.

„Transferul bunurilor de tip criptomonedă se realizează la solicitarea organului judiciar, din portofelul în care aceste monede se află în portofelul administrat de ANABI. Persoanele desemnate la nivelul instituției noastre facilitează din punct de vedere tehnic realizarea acestor operațiuni, în condiții de securitate și cu respectarea tuturor garanțiilor şi standardelor în acest domeniu. Acţiunea de tip„task force” înseamnă că fiecare instituție implicată acţionează în limitele mandatului său legal, contribuind la identificarea, sechestrarea și, după caz, administrarea criptomonedelor”, se arată în răspunsul transmis.

Potrivit șefului institituției, contribuția ANABI constă în expertiza acumulată la nivel național și internațional în materie de gestionare a criptomonedelor, agenția având acces la cele mai bune practici în materie, prin intermediul Platformei oficiilor de recuperare a creanţelor (ARO Platform) şi oficiilor de gestionare a activelor (AMO Platform) de la nivelul UE, al Reţelei Camden Inter-agenţii de Recuperare a Creanţelor (CARIN) și al reţelelor regionale, precum şi al organizaţiilor Europol, Interpol, etc.

„La nivelul ANABI sunt desemnate patru persoane care gestionează monedele virtuale sechestrate de organele judiciare. Specialiştii ANABIl au beneficiat de sesiuni de instruire în acest domeniu şi, prin intermediul lor, ANABI pune la dispoziția organelor judiciare expertiza şi mijloacele tehnice adecvate pentru preluarea, administrarea şi valorificarea monedelor virtuale”, arată Cornel Virgiliu Călinescu.

Specialiștii ANABI au participat la numeroase cursuri și conferințe în scopul formării în domeniul criptomonedelor, potrivit oficialilor.

Participarea la cursul teoretic în domeniul Bitcoin, Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals; Participarea la cursul practic în domeniul Bitcoin, Chainalysis Reactor; Participarea la cursul practic în domeniul Ethereum, Chainalysis Ethereum Investigations; Participarea la întâlnirile semestriale ale Grupului de lucru în domeniul criptomonedelor, U.S. – Eastern European Cryptocurrency Working Group, la care participă delegații din următoarele state: România, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Serbia, Republica Cehă, Polonia şi Slovacia, întrunind polițiști și procurori specializați în investigarea criminalității cibernetice, membri ai unităților de informații financiare și specialiști în recuperarea creanţelor; Participarea la conferinţa,9th Virtual Currencies Conference 2023″; Participarea la cursul susținut de Chainalysis, la sediul DIICOT, în perioada 21- 23.11.2023; Participarea la cursul Chainalysis Reactor, în martie 2024; Participarea la cursul„Asset Recovery and International Cooperation”, Institutul CEELI din Praga, Republica Cehă, unde a fost prezentată şi tema „Confiscarea criptomonedelor și cooperarea internaţională”, în perioada 16-19 septembrie 2024; Participarea la cursul CEPOL-Europol,CFMLAR: New Tools and Technologies”, desfășurat în perioada 7-11 iulie 2025, la Bucureşti; Participarea la cursul de formare „Criptoactive și investigații privind spălarea banilor”, organizat în cadrul Programului FIARS în parteneriat cu Basel Institute of Governance, desfășurat în perioada 29 septembrie – 1 octombrie

De asemenea, reprezentanții ANABI accesează Platforma Europol pentru Experți (EPЕ), platformă care oferă expertiză și bune practici în diferite domenii de interes, printre care şi criptomonedele.

În cadrul unui program finanţat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, un specialist ANABI este certificat Chainalysis în principiile fundamentale ale criptomonedelor, precum şi în utilizarea reactorului (Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification, Chainalysis Reactor Certification și Chainalysis Ethereum Investigations Certification).

„Amintim faptul că, în anul 2019, ANABI a deținut calitatea de Președinte în exercițiu al Reţelei internaționale a practicienilor în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni – Camden Asset Recovery Inter-agency Network – CARIN. Una din temele propuse de România și analizate cu prioritate de Adunarea Generală a CARIN a vizat modalitățile concrete de identificare, administrare şi valorificare a monedelor virtuale”, arată șeful ANABI.

În plus, foarte recent, în septembrie 2025, doi specialişti ANABI au participat la cursul de formare „Criptoactive şi investigații privind spălarea banilor”, unde şi-au aprofundat cunoştinţele privind gestionarea criptomonedelor sechestrate și confiscate, a conchis Cornel Virgiliu Călinescu.