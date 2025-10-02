Septembrie agitat în piața cripto: Bitcoin urcă, Ethereum rămâne volatil

De obicei, octombrie este privită drept o lună importantă pentru industria cripto, cu evoluții istorice puternice. În medie, Bitcoin a crescut cu 21% în această perioadă, iar cu aproximativ un an și jumătate de la ultimul halving – proces prin care recompensa pentru minarea de Bitcoin se înjumătățește – piața ar putea intra în tradiționala fază de creștere post-halving.

Volatilitatea Ethereum, favorizată de „balene”

În contrast cu evoluția stabilă a Bitcoin, Ethereum a înregistrat recent o volatilitate deloc de neglijat. După ce a urcat la un maxim impresionant de 4.800 de dolari în august 2025, ETH a avut o corecție rapidă și a coborât la nivelul de 4.000 de dolari la sfârșitul lui septembrie, indică Bitget.

Această retragere a fost determinată în principal de marcarea profiturilor de către marii deținători de ETH, supranumiți „balene”. În august și septembrie, grupuri de astfel de „balene” au vândut agresiv cantități masive de ETH, atingând un total de 2,15 miliarde de dolari pe 18 septembrie. Deși fonduri instituționale de trezorerie au intervenit pentru a oferi sprijin pe termen scurt, oferta mare din partea „balenelor”, combinată cu un flux redus de capital nou către acest ecosistem, a împiedicat ETH să se desprindă și să mențină o traiectorie independentă.

Care este prognoza pentru octombrie?

Octombrie se conturează a fi o lună cu adevărat decisivă pentru evoluția cripto, în mare parte datorită adoptării de către SEC a unor standarde generice de listare pentru ETF-urile spot. Această schimbare ar putea scurta considerabil timpii de aprobare și ar putea dezlănțui un nou val de capital instituțional. Întrucât numeroase aplicații pentru ETF-uri spot intră în fazele finale de decizie pe parcursul lunii octombrie, drumul pentru expunerea reglementată la active digitale se conturează rapid.

Acest puternic val de reglementare este așteptat să declanșeze o lichiditate mai mare, registre de ordine mai strânse și mai multă încredere în semnalele de preț pe piață. Impulsul acesta creează un cadru constructiv pentru BTC, fiind proiectată o traiectorie ascendentă către intervalul 100.000 – 130.000 de dolari. Această proiecție este susținută de entuziasmul pentru ETF-uri, de posibile semnale de relaxare macro și de noi alocări instituționale, subliniază Bitget.

Oportunitatea pentru Ethereum este amplificată de rolul său tot mai important pentru întreprinderi și soluții de scalare. Dacă oportunitățile pentru ETF-uri spot devin viabile, ETH ar putea înregistra o creștere spre intervalul 3.600 – 5.500 de dolari, odată cu cererea de capital.

Deși se anticipează în continuare o volatilitate din cauza contextului economic și a schimbărilor de pe piață, factori precum regulile mai clare și noile investiții arată că piața cripto începe să se maturizeze. Totuși, într-un astfel de cadru, se impune o abordare echilibrată, deoarece piața trece treptat de la speculații rapide la creștere mai solidă și la o integrare reală în zone precum DeFi, active tokenizate și investiții instituționale.