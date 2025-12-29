Cine este Ophelia Snyder, „doamna Bitcoin,” care a transformat o idee de familie într-un imperiu cripto

Ophelia Snyder a auzit pentru prima dată de Bitcoin în 2013, la New York, pe fundalul imaginilor despre prăbușirea economică din 2008. Abia întoarsă de la universitate, urmărea un documentar despre creditele subprime, falimentul Lehman Brothers și fragilitatea sistemului financiar. În acel moment, mama sa i-a adresat o întrebare ce avea să îi schimbe direcția profesională: „Știi ce este Bitcoin?”.

La Stampa arată că, deși nu avea pregătire formală în domeniul financiar, Ophelia a perceput rapid potențialul economic al acestei tehnologii. Totuși, a remarcat lipsa unor instrumente sigure, transparente și accesibile prin care publicul larg să poată investi în criptomonede.

Ophelia Snyder: un drum neobișnuit spre mediul de afaceri

Născută la New York și crescută între SUA și Roma, având puternice rădăcini italiene, Ophelia nu și-a imaginat inițial o carieră în finanțe. A studiat biologia marină la Stanford, visând la o carieră în realizarea de documentare. A lucrat cu Discovery Channel și Netflix, până când și-a descoperit interesul pentru analiza datelor și structurile narative.

Primul contact real cu lumea investițiilor a venit printr-un fond de venture capital din Silicon Valley. A urmat un master și o perioadă în investment banking la New York. Deși recunoaște că nu a excelat ca bancher, experiența acumulată s-a dovedit esențială pentru viitoarele proiecte.

Cum a apărut 21Shares

Proiectul 21Shares nu a fost inițial un plan de afaceri ambițios, ci răspunsul la o nevoie concretă. Atât mama ei, cât și mama cofondatorului Hany Rashwan, doreau să investească în cripto. Totuși, în acel moment, nu găseau soluții sigure și transparente.

După analiza a 27 de jurisdicții, echipa a concluzionat că Elveția era singurul loc unde un ETP cripto putea fi lansat legal și solid. Deși mulți se așteptau ca debutul să fie în SUA, compania a ales Europa ca punct de pornire. Astfel a devenit pionieră în lansarea pe piețele tradiționale a primelor produse cripto garantate fizic.

Într-o industrie marcată de speculații și promisiuni de câștig rapid, Ophelia Snyder a optat pentru disciplină financiară, transparență și colaborare strânsă cu autoritățile de reglementare. Această abordare a ajutat compania să treacă peste numeroase cicluri de piață și să câștige încrederea investitorilor instituționali.

Moștenirea culturală italiană continuă să îi influențeze viziunea: „Calitatea, reputația și relațiile sunt mai importante decât viteza”, afirmă ea. A amintit și faptul că Italia a fost una dintre primele piețe instituționale importante pentru 21Shares.

Ophelia Snyder: o prezență feminină într-un domeniu dominat de bărbați

Ophelia vorbește deschis despre presiunea constantă, sacrificiile personale și provocările suplimentare cu care se confruntă femeile în industria cripto. Crede cu tărie că diversitatea de gen este esențială pentru ca sectorul să își atingă obiectivul unei finanțe mai incluzive și echitabile.

Astăzi, după vânzarea 21Shares către XFalcon, Ophelia rămâne o figură de referință la intersecția dintre finanțele tradiționale și infrastructura blockchain – o dovadă că marile schimbări pot începe din cele mai simple întrebări.