Se vor grăbi românii să încaseze profiturile pe fondul recordurilor recente ale principalelor criptomonede? Impactul posibilei creșteri a impozitării

Prețul criptomonedelor este în continuă dinamică pe piața mondială, iar la fel ca și discuțiile privind creșterea cotei de impozitare.

Este vorba de declarațiile făcute de actualul lider interimar al PSD, Sorin Grindeanu, joia trecută, după o discuții cu ministrul Finanțelor, când spunea că povara austerității nu trebuie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și ai clasei de mijloc, iar una dintre propunerile sale vizează criptoactivele.

Potrivit acestuia, s-a convenit realizarea unor analize de impact privind suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi), majorarea taxării câștigurilor din speculații de capital pe termen scurt, creșterea impozitului pe câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%, înmulțirea de zece ori a amenzilor pentru munca fără contract, reducerea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență și interzicerea înființării de firme de către asociați/administratori în insolvență. Sorin Grindeanu a precizat că aceste consultări vor continua, cu obiectivul de a elabora „un program de relansare pentru economia românească”.

Oscilații pe piața cripto

Preţul Bitcoin a urcat joia trecută la un nivel record de 124.002,49 dolari, susţinut de anticipaţiile privind reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală şi de măsurile administraţiei Trump care facilitează investiţiile în active digitale.

Potrivit unei analize Binance, activele digitale au depășit performanța activelor tradiționale săptămâna trecută. Creșterea prețului Ethereum a depășit-o chiar și pe cea a Bitcoin. Pe 14 august, acesta ajunsese la un maxim de 4.775 dolari.

În săptămâna încheiată pe 17 august, prețul ETH are un avans de 5,2%, în timp ce prețul BTC scade cu 1,6%. În total, companiile cu trezorerii ETH dețin, colectiv, 3,57 milioane ETH, în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari (adică 2,95% din oferta totală de ETH în circulație), arată analiza citată.

De ce a încetinit ascensiunea Bitcoin?

La câteva zile distanță, Bitcoin traversează o perioadă plină de contraste și a intrat într-o fază de corecție, oscilând între 112.000 și 118.000 de dolari.

Potrivit analiștilor Bitget, unul dintre factorii cheie ai ajustării a fost schimbarea de sentiment generată de o declarație a Trezoreriei SUA. Oficialii au anunțat că nu intenționează să continue achizițiile de Bitcoin pentru o rezervă națională, ceea ce a tăiat din avântul al pieței și a îndepărtat un catalizator al cererii, mai ales în apropierea pragului psihologic de 120.000 de dolari.

În scenariul pesimist, evoluția Bitcoin ar putea arăta semnele unei „oboseli” a trendului ascendent, dacă intrările de capital rămân scăzute și lichiditatea continuă să migreze spre Ethereum. La aceasta se adaugă și slăbiciunea sezonieră tipică lunii septembrie, care ar putea amplifica presiunea de scădere, punctează Bitget, lider global în schimbul de criptomonede.

„Ascensiunea prețului poate fi un catalizator pentru lichidarea unor participații”

„Avansul bitcoin la noi vârfuri istorice, peste 124.000 de dolari recent a însemnat și o tentație irezistibilă de marcare a profitului de către unii participanți. După al patrulea nivel record atins anul acesta, și cu o serie de incertitudini în legătură cu dobânzile din SUA, conflictul din Ucraina sau tensiunile comerciale, unii deținători au ales să vândă. Potrivit Glassnode, peste weekend au fost marcate profituri de peste 3,5 miliarde de dolari. În același timp, pentru unii participanți poziționați speculativ, declinul a însemnat și închideri forțate de poziții, semn că piața a atins niveluri relativ ridicate de risc”, a explicat Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, pentru Mediafax.

În aceste condiții, unii deținători ar putea fi tentați să vândă, apreciază expertul.

„Pentru unii deținători români, ascensiunea prețului poate fi un catalizator pentru lichidarea unor participații, din perspectiva volatilității care ia deseori prin surprindere activele de tip cripto, chiar dacă bitcoin tinde să fie relativ mai stabil decât alte instrumente. Motivația ar putea fi riscul de alunecări bruște ale prețului, mai degrabă decât preocuparea referitoare la mărirea fiscalității. O motivație a corecțiilor a fost și vânzarea a peste 30 de mii de bitcoin de către mari deținători – «balene», în jargonul traderilor – care aveau titlurile în portofoliu de mai mulți ani. Deținătorii, mai ales cei optimiști pe termen lung sau cu portofolii mai vechi, vor urmări probabil îndeaproape dacă seriile de lichidări ale «balenelor» vor continua”, a detaliat Claudiu Cazacu.

„Influența impozitării în decizia de vânzare ar putea deveni, însă, mai ridicată în ultimele luni ale anului”, a conchis consultantul de strategie XTB România.

La momentul publicării articolului, bitcoin era 113.302 de dolari, iar un etherum, 4.152 de dolari.