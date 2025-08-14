Bitcoin atinge un nou record. 124.000 dolari pe fondul reformelor pro-cripto

Potrivit Reuters, Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea de piaţă, a crescut cu până la 0,9% în tranzacţiile de dimineaţă din Asia, depăşind precedentul maxim atins în iulie.

Ether, al doilea cel mai important token cripto, a ajuns la 4.780,04 dolari, cel mai ridicat nivel din 2021.

Potrivit analistului Tony Sycamore de la IG Markets, avansul este alimentat de aşteptările tot mai mari privind reducerea dobânzilor de către Fed, achiziţiile instituţionale susţinute şi reformele pro-cripto anunţate de administraţia Trump. „O depăşire susţinută a pragului de 125.000 de dolari ar putea propulsa Bitcoin spre 150.000 de dolari,” a precizat el.

De la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu aproape 32%, pe fondul câştigurilor legislative în sector, după revenirea preşedintelui Donald Trump la Casa Albă.

Săptămâna trecută, un ordin executiv a deschis calea pentru includerea activelor cripto în conturile de pensii 401(k), măsură văzută ca un pas important în adoptarea pe scară largă a monedelor digitale.