Un nou drum de mare viteză în Transilvania! S-a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar-Satu Mare

”Astăzi s-a făcut un pas important pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării: a fost semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, între CNAIR și Construcții Erbașu SA. Contractul, cu o valoare de 720 milioane lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport și are o perioadă de execuție de 24 de luni”, a precizat ministrul Ciprian Șerban.