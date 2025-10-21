Un nou drum de mare viteză în Transilvania! S-a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar-Satu Mare

”Astăzi s-a făcut un pas important pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării: a fost semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, între CNAIR și Construcții Erbașu SA. Contractul, cu o valoare de 720 milioane lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport și are o perioadă de execuție de 24 de luni”, a precizat ministrul Ciprian Șerban.
Drumul denumit Someș Expres va avea o lungime de 10,83 km, două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite două noduri rutiere, două parcări (câte una pe fiecare sens), un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) și un sistem ITS modern.
Drumul va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și, în zona localității de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei, asigurând o legătură rapidă și sigură între Satu Mare și rețeaua europeană de transport.