Alexandru Ștefănescu, pe locul 32 după prima manșă la slalom, în concursul de la Milano Cortina 2026

Schiorul român Alexandru Ștefănescu a încheiat pe locul 32, luni, prima manșă a probei de slalom din competiția de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.