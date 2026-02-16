Alexandru Ștefănescu, pe locul 32 după prima manșă la slalom, în concursul de la Milano Cortina 2026

Alexandru Ștefănescu a fost cronometrat cu timpul de 1:05.58 minute.
Ștefănescu a încheiat manșa la +9.44 secunde față de liderul probei, norvegianul Atle Lie McGrath, câștigător al manșei cu 56.14 secunde.
Podiumul provizoriu a fost completat de elvețianul Loic Meillard (+0.59) și de austriacul Fabio Gstrein (+0.94).
Doar 44 de sportivi, din 95 care au luat startul, au fost clasați. Doi sportivi au fost descalificați.
Printre schiorii care au abandonat se numără și unul dintre cei care erau favoriți la medalii, brazilianul Lucas Braathen.
Manșa finală este programată să înceapă de la ora 14:30.