Există o grupă sanguină mai rezistentă la cancer? Studiile au un răspuns neașteptat

Persoanele cu grupa A au un risc cu până la 20% mai mare de a dezvolta cancer gastric sau pancreatic. O meta-analiză publicată în 2014 în Asian Pacific Journal of Cancer Prevention a adus dovezi în acest sens, conform futura-sciences.com.

Grupa AB a fost asociată cu un risc crescut de cancer hepatic, potrivit unui studiu chinezesc din 2017.

Persoanele cu grupa O par să beneficieze de o protecție relativă față de cancerele digestive. Această observație a fost confirmată de mai multe studii epidemiologice din diferite țări.

Totuși, a avea grupa O nu înseamnă că ești ferit de cancer. Grupa O nu conferă nicio imunitate, la fel cum grupa A nu condamnă pe nimeni la boală.

De ce există aceste diferențe

Antigenele sistemului ABO sunt prezente nu doar pe globulele roșii, ci și pe alte celule din organism. Ele ar putea modula procesele inflamatorii și răspunsul imunitar.

Bacteria Helicobacter pylori, factor de risc pentru cancerul gastric, interacționează diferit în funcție de grupa sanguină.

Genele care determină grupa sanguină se află în apropierea altor gene implicate în imunitate și proliferarea celulară.

Această proximitate genetică ar putea explica corelațiile observate.

Variațiile de risc identificate în studii oscilează între 10 și 25%. Acestea sunt asocieri statistice modeste, nu certitudini medicale. Fumatul, de exemplu, multiplică de 10 până la 15 ori riscul de cancer pulmonar.

Consumul de alcool este implicat în aproximativ 8% din cazurile de cancer.

Supraponderalitatea, sedentarismul și alimentația dezechilibrată au un impact mult mai mare decât grupa sanguină.

Cercetările continuă

O publicație din 2021 în Scientific Reports a explorat rolul antigenelor ABO în evoluția tumorilor. Cercetătorii Inserm continuă investigațiile asupra legăturilor dintre imunitate, genetică și factorii sangvini.

Legătura dintre grupa sanguină și cancer rămâne un domeniu promițător, dar sunt necesare multe alte studii înainte de aplicații clinice concrete.