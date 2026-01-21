Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte

Descoperirea îi surprinde chiar și pe specialiști și schimbă modul în care este privită inteligența animalelor domestice, considerate mult timp incapabile de astfel de comportamente, scrie El Pais.

Primele observații au fost făcute într-un mediu obișnuit, fără antrenament și fără intervenție umană. Veronika trăiește într-o gospodărie din Austria și nu a fost învățată să execute vreun comportament special.

Cum folosește Veronika uneltele

Cercetătorii au observat că vaca alege obiecte din mediul ei, precum o perie sau un băț, și le folosește pentru a se scărpina în zone ale corpului la care nu poate ajunge altfel. Nu este vorba despre un gest întâmplător sau despre o mișcare reflexă.

Veronika modifică modul în care ține obiectul cu gura și îl adaptează în funcție de zona corpului. Pentru spate, folosește partea cu peri a periei, iar pentru zonele mai sensibile, precum abdomenul sau ugerul, alege partea netedă a obiectului.

Specialiștii spun că acest comportament presupune anticipare, coordonare și ajustare, elemente esențiale pentru definiția folosirii reale a uneltelor în etologie.

De ce este descoperirea atât de importantă

Până în prezent, folosirea intenționată și repetată a uneltelor fusese documentată clar doar la primate și la câteva specii de păsări, în special corvidele. Bovinele nu fuseseră niciodată incluse în această categorie.

În cazul Veronikăi, cercetătorii au documentat zeci de episoade similare, observate în mod constant și în condiții controlate. Comportamentul nu a fost izolat și nu a apărut o singură dată, ci s-a repetat în timp, cu variații în funcție de situație.

Acest lucru i-a determinat pe oameni de știință să concluzioneze că nu este vorba despre o coincidență, ci despre o abilitate cognitivă reală.

Ce spun cercetătorii

Echipa de cercetare de la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena subliniază că Veronika nu creează unelte, dar este capabilă să selecteze obiecte, să le adapteze și să le folosească pentru a rezolva o problemă concretă, în acest caz disconfortul fizic.

Cercetătorii atrag atenția că astfel de comportamente ar putea exista și la alte animale domestice, dar nu au fost observate sau analizate suficient, din cauza prejudecăților legate de inteligența acestora.

O descoperire care schimbă percepțiile

Cazul Veronikăi ridică întrebări mai largi despre modul în care oamenii evaluează inteligența animalelor crescute pentru lapte sau carne. Studiul sugerează că mediul, experiența individuală și libertatea de mișcare pot juca un rol important în dezvoltarea unor comportamente complexe.

Pentru moment, Veronika rămâne un caz unic documentat științific, dar cercetătorii spun că descoperirea ar putea deschide drumul unor studii mai ample despre capacitățile cognitive ale bovinelor și ale altor animale domestice.