Tragedia feroviară din Spania: linia de cale ferată era crăpată înainte de accident, potrivit unui raport

Ancheta privind cauza coliziunii dintre două trenuri, soldată cu 45 de morți, duminică în sudul Spaniei, se concentrează pe posibilitatea unei defecțiuni a șinei la o sudură, care a avut loc chiar înainte de dezastru, transmite Le Figaro.

Tragedia s-a produs când ultimele trei vagoane ale unui tren care circula de la Malaga la Madrid au deraiat, virând pe linia adiacentă cu câteva secunde înainte ca un alt tren să se apropie din direcția opusă, rezultând o coliziune cu o viteză de peste 200 km/h.

Primul tren aparține operatorului Iryo, o companie deținută majoritar de grupul italian Trenitalia, iar al doilea aparține Renfe, compania feroviară de stat spaniolă. Raportul preliminar al anchetei publicat vineri pare să indice „tăieturi” găsite pe roțile situate în partea dreaptă a vagoanelor Iryo care nu au deraiat.

„Aceste tăieturi la roți și deformarea observată pe șină sunt în concordanță cu faptul că linia a fost fracturată”, scrie Comisia de Investigare a Accidentelor Feroviare (CIAF), un organism oficial subordonat Ministerului Transporturilor. „Pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, putem emite ipoteza că ruptura de șină a avut loc înainte de trecerea trenului Iryo implicat în accident și, prin urmare, înainte de deraierea acestuia”, continuă anchetatorii.

Este o ipoteză de lucru în ancheta tragediei din Spania

Comisia de anchetă subliniază, însă, că aceasta este doar o „ipoteză de lucru” care „va trebui coroborată prin calcule și analize detaliate suplimentare”. „În ceea ce privește cauzele rupturii de șină, nicio ipoteză nu este exclusă”, insistă aceștia.

Anchetatorii indică, de asemenea, că crestături similare au fost descoperite pe roțile altor trei trenuri care trecuseră prin aceeași zonă cu puțin timp înainte de accident. Aceștia cred că ruptura de cale ferată s-a produs la o sudură dintre două secțiuni .