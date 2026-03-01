3.000 de euro pentru un bec: factura șocantă primită de un șofer la service

Proprietarul pensionat din Surrey se aștepta să plătească cel mult 24 de euro. Dealerul i-a cerut 347 euro pentru manoperă și aproape 2.300 de euro pentru bec, scrie This is money.

„M-au pus la zid. Trebuia reparat ca să pot conduce mașina”, spune Doug, 81 de ani.

Mașina avea doar patru ani și 24.000 de mile la bord. Doug a decis să o vândă. A luat 48.790 de euro pentru ea, deși o cumpărase cu 59.500 de euro.

De ce costă atât de mult un bec

Mașinile moderne nu mai au becuri simple. Farurile actuale sunt sisteme complexe cu zeci de LED-uri, comenzi individuale și lasere.

Unele modele folosesc lasere albastre reflectate prin oglinzi minuscule. Altele au sisteme care răspund automat la trafic.

Pentru a ajunge la bec, mecanicii trebuie adesea să demonteze bara de protecție și caroseria. Înlocuirea întregii unități devine astfel inevitabilă.

„Proiectate pentru comoditatea dealerilor”

Przemek Chamack, proprietarul unui atelier independent din Hertfordshire, nu ezită să numească situația pe nume.

„Mașinile moderne sunt proiectate pentru comoditatea dealerilor. Este o escrocherie să fii obligat să schimbi întregul corp de iluminat”, spune el.

Ce riscă șoferii care încearcă să schimbe singuri becul

Grupul de consumatori Which? avertizează că înlocuirea becurilor fără autorizație poate costa scump. Amenda poate ajunge la 1.180 de euro dacă farurile sunt considerate prea luminoase.

Specialiștii recomandă verificarea garanției înainte de cumpărare și extinderea acesteia pentru piese scumpe precum farurile.

Jaguar Land Rover a declarat că farurile Defender trebuie montate de specialiști, din cauza specificațiilor ridicate.