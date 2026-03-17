Sporting Lisabona învinge după prelungiri pe Bodo/Glimt și se califică în sferturile Ligii Campionilor

După înfrângerea cu 0-3 din tur, Sporting a reușit o revenire spectaculoasă, întorcând rezultatul general și obținând calificarea.

Sporting a dominat începutul partidei, punând presiune constantă pe defensiva norvegiană și creând mai multe ocazii importante încă din primele minute.

Deschiderea scorului a venit în minutul 34, când Bernardo a marcat pentru 1-0, rezultat consemnat și la pauză.

În partea a doua, presiunea gazdelor a continuat, iar Pedro Gonçalves a majorat avantajul în minutul 61, după o acțiune construită de Luis Suárez.

În minutul 78, același Suárez a transformat un penalty acordat cu ajutorul sistemului VAR, ducând scorul la 3-0 și egalând situația la general.

Formația norvegiană a rezistat până la finalul timpului regulamentar, trimițând meciul în prelungiri, însă diferența de ritm și intensitate s-a făcut simțită.

Maximiliano Araújo a înscris pentru 4-0 în minutul 92, iar Rafael Nel a închis tabela în minutul 120+1.

Deși Bodø/Glimt a avut o ocazie importantă în prima parte a jocului, când Bjortuft a lovit de două ori bara transversală, echipa antrenată de Kjetil Knutsen nu a reușit să marcheze golul care ar fi readus în joc formația nordică.

În urma acestui rezultat, Sporting Lisabona se califică în sferturile de finală unde va întâlni învingătoarea dintre Leverkusen și Arsenal.