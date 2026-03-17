Rapid București încheie sezonul regulat din Divizia A1 la volei masculin cu o victorie cu Știința București

Rapid București a învins formația CSU Știința Politehnica București cu scorul de 3-1 (25-17, 25-22, 33-35, 25-14), marți seara, în Sala Rapid, într-un meci contând pentru ultima etapă a sezonului regulat din Divizia A1 la volei masculin.
sursă foto: FR Volei
Petre Apostol
17 mart. 2026, 22:17, Sport

Rapid, echipă antrenată de Laurențiu Lică, a controlat primele două seturi, adjudecate fără emoții, 25-17 și 25-22, după un joc solid atât în atac, cât și pe faza de serviciu.

În setul al treilea, formația oaspete, pregătită de Nikolaos Gitzekos, a ridicat nivelul de joc, în ciuda faptului că a utilizat o formulă cu mai mulți jucători de rezervă.

Știința a reușit să prelungească setul și să salveze cinci mingi de meci, impunându-se în cele din urmă cu 35-33, la a șasea oportunitate de a închide setul.

Rapid a revenit însă în control în setul al patrulea, pe care l-a câștigat categoric, 25-14, încheind partida după aproximativ o oră și jumătate de joc.

De la Rapid, Luca Martonos a realizat cele mai multe puncte, 23. Jakdiel Contreras a adăugat 17 puncte, dintre care 6 la blocaj.

Pentru Știința, Mihail Mărgineanu a fost lider la puncte, cu 17 reușite.

Rapid București a bifat astfel a 10-a victorie și încheie faza întâi a campionatului cu 32 de puncte, pe locul 6.

Știința București încheie sezonul regulat pe locul 8, cu 21 de puncte.

În primul tur din play-off, Rapid București va întâlni SCM Zalău, iar Știința București va juca împotriva Stelei București.

