A murit Borislav Mihailov, unul dintre eroii Bulgariei de la Campionatul Mondial de fotbal din 1994. Mesaj emoționant al lui Hristo Stoichkov

Fostul portar și căpitan al naționalei de fotbal a Bulgariei, Borislav Mihailov, a murit la vârsta de 63 de ani, după o perioadă dificilă din punct de vedere medical, în urma unui accident vascular suferit la finalul anului trecut.
Foto: LAURENTIU MICH / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 mart. 2026, 14:43, Sport

Federația Bulgară de Fotbal a anunțat marți decesul printr-un mesaj oficial în care îl descrie drept „o legendă a fotbalului bulgar” și unul dintre cei mai importanți lideri ai acestuia.

Forul de la Sofia a amintit că Mihailov a bifat 102 selecții la echipa națională, dintre care 60 în calitate de căpitan – un record în istoria reprezentativei.

Mihailov a fost una dintre figurile emblematice ale „generației de aur” a Bulgariei, care a ajuns până în semifinale la Cupa Mondială din 1994. La acel turneu final, fostul portar a disputat șapte meciuri și a devenit erou în sfertul de finală cu Mexic, când a apărat două lovituri de departajare. El a participat și la Cupa Mondială din 1986, dar și la Euro 1996.

La nivel de club, Mihailov s-a remarcat în tricoul lui Levski Sofia, pentru care a disputat 243 de partide între 1981 și 1989, câștigând trei titluri și trei Cupe ale Bulgariei. A fost desemnat Fotbalistul Anului în Bulgaria în 1986 și a evoluat în carieră și pentru echipe din Portugalia, Franța, Anglia și Elveția.

După retragere, a ocupat funcții importante în administrația fotbalului, devenind președinte al federației bulgare în perioadele 2005–2019 și 2021–2023. De asemenea, a fost membru al Comitetului Executiv UEFA.

Moartea sa a stârnit reacții puternice, iar fostul său coechipier, Hristo Stoichkov, a transmis un mesaj emoționant. „De ce ai plecat atât de repede? Căpitanul nostru, liderul nostru, prietenul nostru ne-a părăsit. Lacrimile nu se opresc”, a scris Stoichkov pe rețelele de socializare.

Federația Bulgară de Fotbal a transmis, la rândul său, condoleanțe familiei și apropiaților: „Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe tuturor celor care deplâng această pierdere. Respect pentru memoria sa”.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor