Rezultatele ultimei etape din Liga Campionilor și clasamentul final

Arsenal a terminat pe primul loc în grupa unică din Liga Campionilor, urmată de Bayern Munchen și Liverpool.

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat împotriva Borussiei Dortmund, 2-0, și a încheiat pe locul 10.

Momentul serii a venit la Benfica – Real Madrid, unde portarul Anatoliy Trubin a marcat cu capul în minutul 90+8, gol care a dus la calificarea Benficăi în play-off.

Vlad Dragomir a înscris un gol spectaculos pentru Pafos în meciul cu Slavia Praga, însă echipa cipriotă a încheiat pe locul 26.

PSV, echipa lui Dennis Man, a fost învinsă de Bayern Munchen.

Rezultatele ultimei etape

Ajax 1-2 Olympiacos

Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Athletic Club 2-3 Sporting CP

Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt

Barcelona 4-1 Copenhagen

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Benfica 4-2 Real Madrid

Borussia Dortmund 0-2 Inter

Club Brugge 3-0 Marseille

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur

Liverpool 6-0 Qarabag

Man City 2-0 Galatasaray

Monaco 0-0 Juventus

Napoli 2-3 Chelsea

Pafos 4-1 Slavia Praga

Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle

PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munchen

Union SG 1-0 Atalanta

Clasamentul final

Calificate direct în optimi

Arsenal – 24 Bayern Munich – 21 Liverpool – 18 Tottenham Hotspur – 17 Barcelona – 16 Chelsea – 16 Sporting – 16 Man City – 16

În play-off (locurile 9–24)

Real Madrid – 15 Inter Milan – 15 PSG – 14 Newcastle – 14 Juventus – 13 Atletico Madrid – 13 Atalanta – 13 Bayer Leverkusen – 12 Borussia Dortmund – 11 Olympiacos – 11 Club Brugge – 10 Galatasaray – 10 Monaco – 10 Qarabag FK – 10 Bodo/Glimt – 9 Benfica – 9

