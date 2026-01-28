Prima pagină » Sport » Rezultatele ultimei etape din Liga Campionilor și clasamentul final

Rezultatele ultimei etape din Liga Campionilor și clasamentul final

Miercuri seară s-a jucat ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor, cu mai multe rezultate surprinzătoare. Cum arată clasamentul final.
Rezultatele ultimei etape din Liga Campionilor și clasamentul final
Iulian Moşneagu
29 ian. 2026, 00:56, Sport

Arsenal a terminat pe primul loc în grupa unică din Liga Campionilor, urmată de Bayern Munchen și Liverpool.

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat împotriva Borussiei Dortmund, 2-0, și a încheiat pe locul 10.

Momentul serii a venit la Benfica – Real Madrid, unde portarul Anatoliy Trubin a marcat cu capul în minutul 90+8, gol care a dus la calificarea Benficăi în play-off.

Vlad Dragomir a înscris un gol spectaculos pentru Pafos în meciul cu Slavia Praga, însă echipa cipriotă a încheiat pe locul 26.

PSV, echipa lui Dennis Man, a fost învinsă de Bayern Munchen.

Rezultatele ultimei etape

Ajax 1-2 Olympiacos
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Athletic Club 2-3 Sporting CP
Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt
Barcelona 4-1 Copenhagen
Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
Benfica 4-2 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-2 Inter
Club Brugge 3-0 Marseille
Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
Liverpool 6-0 Qarabag
Man City 2-0 Galatasaray
Monaco 0-0 Juventus
Napoli 2-3 Chelsea
Pafos 4-1 Slavia Praga
Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle
PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munchen
Union SG 1-0 Atalanta

Clasamentul final

Calificate direct în optimi

  1. Arsenal – 24

  2. Bayern Munich – 21

  3. Liverpool – 18

  4. Tottenham Hotspur – 17

  5. Barcelona – 16

  6. Chelsea – 16

  7. Sporting – 16

  8. Man City – 16

În play-off (locurile 9–24)

  1. Real Madrid – 15

  2. Inter Milan – 15

  3. PSG – 14

  4. Newcastle – 14

  5. Juventus – 13

  6. Atletico Madrid – 13

  7. Atalanta – 13

  8. Bayer Leverkusen – 12

  9. Borussia Dortmund – 11

  10. Olympiacos – 11

  11. Club Brugge – 10

  12. Galatasaray – 10

  13. Monaco – 10

  14. Qarabag FK – 10

  15. Bodo/Glimt – 9

  16. Benfica – 9

Eliminate (locurile 25–36)

  1. Marseille – 9

  2. AE Pafos – 9

  3. Union Saint-Gilloise – 9

  4. PSV – 8

  5. Athletic Bilbao – 8

  6. Napoli – 8

  7. Copenhagen – 8

  8. Ajax – 6

  9. Eintracht Frankfurt – 4

  10. Slavia Prague – 3

  11. Villarreal – 1

  12. FC Kairat – 1

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
Gandul
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor