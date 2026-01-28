Rezultatele ultimei etape din Liga Campionilor și clasamentul final

Arsenal a terminat pe primul loc în grupa unică din Liga Campionilor, urmată de Bayern Munchen și Liverpool.
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat împotriva Borussiei Dortmund, 2-0, și a încheiat pe locul 10.
Momentul serii a venit la Benfica – Real Madrid, unde portarul Anatoliy Trubin a marcat cu capul în minutul 90+8, gol care a dus la calificarea Benficăi în play-off.
Vlad Dragomir a înscris un gol spectaculos pentru Pafos în meciul cu Slavia Praga, însă echipa cipriotă a încheiat pe locul 26.
PSV, echipa lui Dennis Man, a fost învinsă de Bayern Munchen.
Ajax 1-2 Olympiacos
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Athletic Club 2-3 Sporting CP
Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt
Barcelona 4-1 Copenhagen
Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
Benfica 4-2 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-2 Inter
Club Brugge 3-0 Marseille
Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
Liverpool 6-0 Qarabag
Man City 2-0 Galatasaray
Monaco 0-0 Juventus
Napoli 2-3 Chelsea
Pafos 4-1 Slavia Praga
Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle
PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munchen
Union SG 1-0 Atalanta
Calificate direct în optimi
Arsenal – 24
Bayern Munich – 21
Liverpool – 18
Tottenham Hotspur – 17
Barcelona – 16
Chelsea – 16
Sporting – 16
Man City – 16
În play-off (locurile 9–24)
Real Madrid – 15
Inter Milan – 15
PSG – 14
Newcastle – 14
Juventus – 13
Atletico Madrid – 13
Atalanta – 13
Bayer Leverkusen – 12
Borussia Dortmund – 11
Olympiacos – 11
Club Brugge – 10
Galatasaray – 10
Monaco – 10
Qarabag FK – 10
Bodo/Glimt – 9
Benfica – 9
Eliminate (locurile 25–36)
Marseille – 9
AE Pafos – 9
Union Saint-Gilloise – 9
PSV – 8
Athletic Bilbao – 8
Napoli – 8
Copenhagen – 8
Ajax – 6
Eintracht Frankfurt – 4
Slavia Prague – 3
Villarreal – 1
FC Kairat – 1