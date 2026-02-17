Prima pagină » Știrile zilei » Play-off-ul Ligii Campionilor: Real Madrid, PSG și Borussia Dortmund pornesc cu avantaj înaintea returului

Real Madrid, Paris Saint Germain și Borussia Dortmund au obținut victorii importante în turul play-off-ului Ligii Campionilor, pornind astfel cu un avantaj în returul program pentru miercurea viitoare.
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 00:30, Sport

Real Madrid s-a impus cu 1-0 în fața Benfica, grație reușitei lui Vinicius Junior din minutul 50. Partida a fost întrerupt mai multe minute după o acuzație gravă de rasism făcută de Vinicius Jr., fapt ce a ponrit  o mică confruntare între cele două echipe, până când arbitrul François Letexier a reușit să controleze situația.

Campioana en-titre, Paris Saint‑Germain a câștigat cu 3-2 pe terenul celor de la AS Monaco. Gazdele au deschis scorul rapid, prin Folarin Balogun, care a marcat în minutul 1, însă PSG a restabilit egalitatea în minutul 29, prin Désiré Doué, și înaintea pauzei au preluat conducerea prin golul marcat de Achraf Hakimi, în minutul 41. Aleksandr Golovin a readus egalitatea pentru Monaco, marcând în minutul 48, însă Doué a reușit dubla în minutul 67, aducând astfel victoria parizienilor. 

Borussia Dortmund a învins-o pe Atalanta cu scorul de 2-0. Guirassy a deschis scorul încă din minutul 3 și cu puțin timp înainte de pauză, în minutul 42, Maximilian Beier a dublat avantajul. 

Meciurile retur sunt programate pentru miercuri, 25 februarie și vor decide ce echipe vor avansa în optimile de finală ale Ligii Campionilor. 

