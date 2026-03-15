Peste 150 de persoane de pe o navă de croazieră din Caraibe, infectate cu norovirus

Conform datelor prezentate de CDC, 153 de persoane au prezentat simptome specifice infecției – diaree și vărsături. Dintre acestea, 104 erau pasageri, iar 49 membri ai echipajului.

Nava, Star Princess, efectua o croazieră de o săptămână în Caraibe, care s-a încheiat duminică. După apariția cazurilor, compania Princess Cruises a anunțat că a intensificat procedurile de curățenie și dezinfecție la bord, iar persoanele bolnave au fost izolate până la debarcare.

Focar a fost raportat miercuri

Potrivit CDC, personalul navei a colaborat cu specialiștii agenției pentru a aplica măsuri menite să limiteze răspândirea virusului, cunoscut pentru gradul ridicat de contagiozitate și pentru faptul că poate persista pe suprafețe.

Focarul a fost raportat miercuri către Programul de Igienă a Navelor al CDC, iar specialiștii agenției au urcat ulterior la bord pentru a investiga situația.

Potrivit site-ului de monitorizare a navelor de croazieră CruiseMapper, vasul cu o capacitate de peste 4.300 de pasageri a revenit duminică în portul Fort Lauderdale, după care a plecat într-o nouă călătorie, cu destinația Princess Cays din Bahamas.

Măsuri de igienă, recomandate de autoritățile sanitare

Norovirusul este principala cauză a focarelor de diaree și vărsături în Statele Unite, potrivit CDC. Virusul se transmite prin contact direct între persoane, prin consumul de alimente sau lichide contaminate sau prin atingerea suprafețelor infectate.

Autoritățile sanitare recomandă spălarea frecventă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor pentru prevenirea răspândirii.

Nava Star Princess, dotată printre altele cu o cupolă transparentă deasupra sălii de concerte și peste 30 de baruri și restaurante, și-a început activitatea în octombrie anul trecut, iar ceremonia de botez a avut loc o lună mai târziu, avându-i ca nași pe actorul Matthew McConaughey și soția sa, Camila.