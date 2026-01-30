Stai treaz până târziu? Află cu cât îți crește riscul de infarct și accident vascular cerebral

Cercetarea, publicată în Journal of the American Heart Association, a examinat datele a mai mult de 300.000 de adulți cu o vârstă medie de 57 de ani. Participanții au fost clasificați în funcție de cronotip – adică dacă sunt persoane matinale sau nocturne – și de sănătatea lor cardiovasculară.

Aproximativ 8% dintre participanți s-au identificat ca fiind „categoric persoane de seară”, având obiceiul de a se culca târziu și de a fi cel mai energici noaptea.

De ce „păsările de noapte” prezintă un risc mai ridicat

Cercetătorii explică că riscul crescut se datorează unei „nepotriviri circadiene”. Cu alte cuvinte, ceasul biologic intern al celor care stau treji noaptea nu se aliniază cu ciclul natural zi-noapte sau cu programul social obișnuit.

Această discrepanță este adesea asociată cu obiceiuri nesănătoase care afectează în mod direct sănătatea inimii, precum o alimentație precară, fumatul, somnul insuficient sau de proastă calitate și activitatea fizică scăzută.

Sănătatea cardiovasculară a fost evaluată pe baza unor indicatori precum greutatea corporală, colesterolul, glicemia, tensiunea arterială, alimentația, activitatea fizică, fumatul și calitatea somnului.

Rezultatele arată că persoanele nocturne au o probabilitate cu 79% mai mare de a prezenta probleme cardiovasculare. Legătura dintre somnul târziu și afecțiunile cardiace a fost mai pronunțată în rândul femeilor.

Limitările cercetării

Cercetătorii subliniază că studiul are și limitări. Cronotipul a fost determinat pe baza unei singure întrebări auto-raportate, ceea ce nu reflectă eventuale schimbări pe parcursul vieții. Totuși, dimensiunea mare a eșantionului conferă rezultatelor o relevanță statistică.

Experții afirmă că rezultatele nu sugerează că persoanele care se culcă târziu sunt „predestinate” să dezvolte boli cardiovasculare. De fapt, riscul crescut este asociat în mare parte cu factori care pot fi modificați.

Un stil de viață mai sănătos

Renunțarea la fumat, îmbunătățirea calității somnului, adoptarea unei diete echilibrate și menținerea unui nivel de activitate fizică pot reduce semnificativ riscurile, chiar și pentru cei care sunt mai activi noaptea.

Atunci când ritmurile circadiene sunt regulate, organismul funcționează mai eficient, somnul devine mai odihnitor, metabolismul este mai echilibrat, iar tensiunea arterială este mai bine controlată. Perturbările cauzate de un somn neregulat, de expunerea la lumină artificială noaptea sau de un program haotic au fost corelate cu obezitatea, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare.