Donatorii republicani discută discret o posibilă mișcare „Draft Rubio” pentru alegerile prezidențiale din 2028

Profilul său la nivel înalt – în special în timpul conflictului din Iran – i-a sporit reputația în rândul unor aliați republicani și chiar în rândul lui Trump, care l-a lăudat pe Rubio public și privat. Probabilul favorit pentru 2028 rămâne vicepreședintele JD Vance, dar unii republicani încep să se întrebe dacă nominalizarea sa este inevitabilă, potrivit ABC News.

Apropiați ai președintelui Trump au observat laudele pe care acesta le aduce lui Rubio, atât în privat, cât și în public, care adesea încep cu aplauze. Trump mai declară și că Rubio va fi amintit drept „cel mai grozav secretar de stat din istorie”.

Președintele a ales însă, până în prezent, să nu-i susțină oficial nici pe Vance, nici pe Rubio ca succesor preferat, afirmând în schimb că i-ar plăcea să-i vadă candidând împreună pe o listă comună, fără a preciza cine ar trebui să ocupe primul loc.

În cercurile private, Trump i-a întrebat în repetate rânduri pe aliații și colaboratorii săi pe cine ar vrea aceștia să vadă în fruntea listei de candidați: „Marco sau JD?”, potrivit AXIOS. S-a întâmplat chiar recent, în fața unui grup de donatori, în timp ce aceștia se aflau în complexul de la Mar-a-Lago, la finele lunii februarie, potrivit unor surse.

Sprijin crescut pentru Rubio

Un grup de republicani au început negocieri cu privire la modurile de a-l ajuta, indirect, pe Rubio, să-i sporească influența politică lui Rubio, înainte de alegerile din 2028, au precizat surse pentru ABC News.

Potrivit surselor, inițiativa, care este în curs de dezvoltare, este o „campanie” în culise, menite să-i consolideze lui Rubio poziția în interiorul republicanilor, dar și să pună bazele unei posibile campanii de „desemnare a lui Rubio” după alegerile de la jumătatea mandatului.

Discuțiile sunt conduse de donatori și susținători ai lui Marco Rubio, nu de secretarul de stat însuși, ceea ce reflectă că prezența acestuia este percepută cu entuziasm crescând în cercurile aliniate lui Trump, față de profilul tot mai vizibil al lui Rubio în cadrul administrației președintelui.

Cu toate acestea, suportul donatorilor nu înseamnă neapărat succes politic: „Nu donatorii aleg candidatul, ci electoratul”, a declarat o sursă cu experiență din rândul republicanilor.

Întrebat despre suportul pe care donatorii par să-l acorde lui Rubio, directorul de comunicare, Steven Cheung, a precizat pentru ABC News că președintele Trump a format o echipă puternică pentru a lucra sub administrația sa, și că nimic nu va descuraja munca administrației sale.

„Președintele a alcătuit o echipă de excepție care a înregistrat un succes fără precedent în doar puțin peste un an. Niciun fel de speculații nebunești ale mass-media cu privire la vicepreședintele Vance și secretarul Rubio nu vor descuraja această administrație să-și îndeplinească misiunea de a lupta pentru poporul american”, a declarat directorul de comunicare de la Casa Albă.

Biroul de comunicare al Vicepreședintelui a refuzat să comenteze cu privire chestiune.