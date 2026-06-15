Aderarea Republicii Moldova la UE poate deveni ireversibilă. Ținta 2028 este fezabilă dacă Chișinăul livrează reformele, afirmă Negrescu

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova, salută deschiderea negocierilor oficiale cu Republica Moldova și Ucraina, marcate luni, 15 iunie, și spune că procesul de aderare al Chișinăului la Uniunea Europeană poate deveni „ireversibil”. Europarlamentarul susține un calendar rapid, fără blocaje politice, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a pledat pentru simplificarea unor etape ale procesului de aderare.

„În calitatea mea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, salut această decizie de începere a negocierilor politice pe clustere. Este o etapă importantă care face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină, sper eu, ireversibil”, a declarat Victor Negrescu, la Parlamentul European.

El a spus că momentul este rezultatul eforturilor făcute de cetățenii Republicii Moldova, care au susținut activ aderarea la Uniunea Europeană.

„Este rezultatul eforturilor făcute de cetățenii din Republica Moldova, care au susținut activ aderarea la Uniunea Europeană și o susțin în continuare. Au manifestat acest lucru inclusiv la referendumurile care au avut loc în această privință și nu trebuie să ignorăm sprijinul popular”, a afirmat Negrescu.

Sprijin pentru negocieri rapide, fără blocaje politice

Întrebat despre declarațiile președintelui Consiliului European, António Costa, potrivit cărora unanimitatea nu ar trebui să fie necesară în fiecare etapă a procesului de aderare, Victor Negrescu a spus că susține un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje politice.

„Am discutat în repetate rânduri cu președintele António Costa, dar și cu alți lideri europeni, susținând Republica Moldova. Mă bucur să aud că președintele Consiliului European sprijină un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje de ordin politic”, a spus europarlamentarul.

Clusterul valorilor fundamentale, primul test dificil

Negrescu a precizat că primul cluster, cel privind valorile fundamentale, este un dosar-cheie și, în același timp, unul dintre cele mai dificile din procesul de aderare.

„Negocierile sunt extrem de tehnice și de detaliate. Începem acum cu primul cluster, pe valori fundamentale, un dosar-cheie. De obicei, este primul care începe și ultimul care se finalizează”, a explicat acesta.

Europarlamentarul a amintit experiența României în procesul de aderare la Uniunea Europeană și dificultățile legate de capitolul de justiție.

„Știm cazul României, unde a trebuit să identificăm o soluție alternativă pentru a închide capitolul de justiție. De aceea spun că acest cluster este unul dificil, mai ales pentru statele care au făcut parte din vechiul bloc sovietic”, a declarat Negrescu.

Ținta 2028 depinde de reformele de la Chișinău

Potrivit acestuia, obiectivul Republicii Moldova de a finaliza negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028 este realizabil, însă depinde de ritmul reformelor de la Chișinău.

„Asta ne dorim pentru Republica Moldova: ca obiectivul de finalizare a negocierilor până la finalul lui 2028 să fie unul realizabil. Totul va ține de Chișinău, în ce măsură va implementa reformele și se va ține de treabă, dar această țintă este una fezabilă”, a spus Victor Negrescu.

El a dat exemplul Croației, care a reușit să negocieze într-un ritm rapid aderarea la Uniunea Europeană.

„Avem exemplul altor state, de exemplu Croația, care au negociat destul de rapid. În sensul acesta, mi-aș dori ca și Republica Moldova să facă aceste lucruri în termenul fixat”, a conchis Victor Negrescu.