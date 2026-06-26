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Țoiu: „Aderarea Republicii Moldova la UE, un proces ireversibil și un rezultat al politicii externe a României”

Oana Țoiu a declarat că negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un proces ireversibil, fiind un rezultat al politicii externe a României din ultimul an.
Țoiu: „Aderarea Republicii Moldova la UE, un proces ireversibil și un rezultat al politicii externe a României”
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Ioana Târziu
26 iun. 2026, 10:08, Politic
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Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a fost invitată, vineri, la RFi Romania.

Aceasta a fost întrebată despre negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„O decizie istorică”

Țoiu a numit-o „o decizie istorică, pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova”.

„Din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil”, a afirmat ministra.

Ea a declarat că „această decizie istorică în care Uniunea Europeană formal a deschis negocierile cu Republica Moldova pentru capitolul drepturi fundamentale este deja realizată și este un rezultat al politicii externe a României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și evident, în primul rând, meritul lor”.

„O Uniune Europeană mai puternică deranjează Rusia”

De asemenea, Țoiu a transmis că „o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune deranjează Rusia”.

„Facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care-l avem. Nu doar fiecare țară separat, ci împreună, ca și continent”, a transmis ministra.

Întrebată despre posibilitatea unei decuplări a Republicii Moldova de Ucraina, în procesul lor comun de aderare la UE, Țoiu a declarat că „fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă, instituțională, de valori cu Uniunea Europeană”.

„Vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor”, a explicat aceasta.

„Este natural să existe diferențe de evaluare”

„Este un proces natural să existe diferențe în evaluare. Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală, sau dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică”, a conchis Țoiu.

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