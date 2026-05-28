Românii au acces, teoretic, la un nou tip de pensie, cu facilități acordate de stat. Produsul paneuropean de pensii personale (PEPP), explicat de Dan Armeanu, vicepreședinte ASF – ANALIZĂ

„Produsul Paneuropean de Pensii Personale (PEPP) reprezintă una dintre inițiativele Uniunii Europene destinate să consolideze piața europeană a economisirii pe termen lung și să răspundă, în special, nevoilor persoanelor cu mobilitate profesională transfrontalieră. Astfel, PEPP este conceput ca un produs voluntar, portabil și standardizat la nivel european, fiind reglementat direct prin Regulamentul (UE) 2019/1238, aplicabil în toate statele membre începând cu data de 22 martie 2022, care este complementar sistemelor naționale de pensii și nu afectează arhitectura Pilonului I (pensia de stat – n.r.) sau Pilonului II din România (pensia obligatorie administrată privat – n.r.).

Grupul-țintă și principalul beneficiu

În esență, PEPP urmărește să ofere posibilitatea continuării economisirii pentru pensie indiferent de statul membru în care persoana locuiește sau își desfășoară activitatea profesională. Drept consecință, elementul distinctiv al produsului îl reprezintă portabilitatea europeană, realizată prin mecanismul sub-conturilor naționale, care permit adaptarea produsului la specificul fiscal și juridic al fiecărui stat membru.

Din perspectivă practică, PEPP este destinat în principal persoanelor cu mobilitate profesională și geografică ridicată, cum sunt lucrători care desfășoară activitate în mai multe state membre, profesioniști independenți, persoane cu activități transfrontaliere sau categorii care nu beneficiază de scheme ocupaționale complementare de pensii.

Pentru aceste segmente, avantajul major îl reprezintă continuitatea economisirii și posibilitatea administrării unui singur produs la nivel european, fără fragmentarea contribuțiilor între mai multe sisteme naționale.

Cum a fost armonizat în legislația românească

În România, cadrul juridic necesar aplicării Regulamentului european a fost instituit prin Legea nr. 65/2023, act normativ care stabilește competențele autorităților naționale și mecanismele de supraveghere aplicabile furnizorilor și distribuitorilor PEPP.

În completare, modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 8/2026 introduc, începând cu 1 martie 2026, un regim fiscal favorabil produsului, prin deductibilitatea contribuțiilor în limita echivalentului în lei a 400 euro/an/persoană și prin neimpozitarea anumitor venituri aferente PEPP în același plafon anual, aceste facilități aliniază tratamentul fiscal al PEPP la logica stimulării economisirii voluntare pe termen lung.

Din perspectiva arhitecturii de supraveghere, este important de subliniat că PEPP este înregistrat de către Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) care administrează registrul central european al produselor PEPP.

În acest mecanism, ASF are rolul de autoritate națională competentă pentru entitățile aflate în aria sa de supraveghere (anume, societăți de asigurare, administratori de fonduri de pensii private, societăți de administrare a investițiilor și administratori de fonduri de investiții alternative), în timp ce Banca Națională a României exercită competențele aferente instituțiilor de credit.

Drept urmare, ASF verifică respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul european și de legislația națională, cooperează cu EIOPA și supraveghează activitatea furnizorilor și distribuitorilor care operează pe teritoriul României.

„Piața locală se află într-o etapă incipientă de dezvoltare”

În prezent, România și-a îndeplinit obligațiile de transpunere și implementare instituțională aferente PEPP. Cu toate acestea, piața locală se află într-o etapă incipientă de dezvoltare deoarece nu există, la acest moment, un produs PEPP cu origine română înregistrat la EIOPA și nici sub-conturi naționale românești operaționalizate de furnizori europeni, dar această situație nu este singulară la nivel european.

În practică, gradul de adoptare al PEPP rămâne redus în majoritatea statelor membre, iar numărul furnizorilor activi este limitat și potrivit informațiilor din registrul central, la nivelul Uniunii, principalul furnizor activ este Finax, societate de brokeraj din Slovacia care distribuie produsul în anumite state membre din Europa Centrală și de Est (anume, Slovacia, Republica Cehă, Croația, Polonia și Ungaria).

Pentru informații suplimentare, Registrul public european al produselor PEPP este disponibil pe platforma dedicată și administrată de EIOPA, accesibilă la PEPP Register, iar informații suplimentare privind dezvoltarea pieței europene PEPP și inițiativele industriei sunt disponibile și prin intermediul platformei European PEPP Market.

În consecință, această evoluție reflectă provocările structurale ale modelului european și nu particularități ale pieței românești. În forma actuală, produsul presupune costuri operaționale și de conformitate semnificative pentru furnizori, în contextul unor constrângeri de cost și al necesității dezvoltării unei infrastructuri complexe de portabilitate și raportare. În paralel, cererea de piață este încă limitată, întrucât produsul se adresează unui segment relativ specific de consumatori.

În acest context, Comisia Europeană a lansat, în noiembrie 2025, un proces de revizuire a Regulamentului PEPP, cu obiectivul de a crește atractivitatea produsului atât pentru furnizori, cât și pentru participanții la această piață. Astfel, discuțiile aflate în desfășurare la nivel european vizează, între altele, flexibilizarea opțiunilor de investiții, reconsiderarea plafonului de costuri și simplificarea mecanismului sub-conturilor naționale.

Ca atare, România participă activ la aceste negocieri prin reprezentanții autorităților competente, inclusiv ASF, susținând necesitatea unui echilibru între stimularea dezvoltării pieței și menținerea unui nivel adecvat de protecție a participanților.

Stadiul reglementării și normele ASF

Legea nr. 65/2023 transpune Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP și oferă Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) rolul de entitate națională de monitorizare și înregistrare.

Arhitectura legislativă europeană și națională care se aplică include:

Aplicabilitatea directă a Regulamentului UE: PEPP este guvernat direct de Regulamentul (UE) 2019/1238. Toate detaliile tehnice critice – de la plafonul de costuri de 1%, criteriile de investiții, până la formularele standard de informare (KID) – sunt deja stabilite prin acte delegate de către Comisia Europeană și EIOPA. ASF nu mai are competența legală de a adăuga bariere sau cerințe suplimentare prin norme secundare naționale;

Legea nr. 65/2023 este o lege de legătură, rolul Legii nr. 65/2023 a fost doar acela de a desemna ASF drept autoritate competentă de control și de a stabili regimul sancțiunilor în România (amenzi, retragerea avizelor), nu de a crea o nouă procedură de autorizare de la zero;

Pentru entitățile străine, se aplică direct procedura de notificare transfrontalieră europeană.

Pașii și procedura de accesare pentru clienți

Regulamentul PEPP prevede următoarele elemente:

produsele sunt înregistrate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), în urma înregistrării furnizorilor PEPP de către Autoritățile Naționale Competente (NCA);

furnizorii de PEPP pot fi: asigurători, societăți de administrare a investițiilor, instituții de credit, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale, etc.;

supravegherea acestor entități revine NCA;

furnizorii pot oferi participanților până la șase opțiuni de investiții, din care opțiunea implicită trebuie să fie PEPP de bază;

PEPP de bază garantează capitalul investit, fie printr-o garanție clasică, fie sub forma unei tehnici de diminuare a riscurilor, ca de exemplu prin folosirea unei strategii de investiții conservatoare sau adaptată ciclului de viață care reduce treptat expunerea totală la risc;

când produsul ajunge la maturitate participanții au opțiuni variate pentru decumulare.

În concluzie, România dispune, în prezent, de cadrul legislativ și instituțional necesar pentru dezvoltarea PEPP, însă piața europeană se află încă într-o fază incipientă. Ca atare, evoluția viitoare a produsului va depinde de rezultatul procesului de revizuire europeană aflat în desfășurare și de capacitatea noului cadru de a crea un echilibru sustenabil între atractivitatea comercială a produsului și nivelul de protecție acordat participanților”, a explicat Dan Armeanu, în analiza pentru Mediafax.