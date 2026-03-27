ASF: Activele fondurilor de Pilonul II au crescut cu o peste o treime în 2025. Sistemul de pensii private a ajuns la 11% din PIB

Piața pensiilor private din România a continuat în 2025 traiectoria de creștere, confirmându-și statutul de pilon esențial al stabilității financiare pe termen lung, arată oficialii autorității de reglementare a pieței pensiilor private, una dintre cele trei reglementate de ASF. Astfel, la finalul lui 2025, activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei, marcând o creștere semnificativă de 34% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Cu un an înainte, la finalul lui 2024, piața pensiilor private din România ajunsese la active totale de 156,4 miliarde de lei, în creștere cu 19% față de sfârșitul anului 2023, depășind pragul de 9% din PIB.

„Această dinamică reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar și de oportunități”, au transmis, vineri, oficialii ASF.

De amintit că, după ce ASF a îndeplinit toate recomandările din aria pensiilor private în procesul de aderare la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inclusiv prin promulgarea Legii privind plata pensiilor private, România a încheiat capitolul de pensii private privind aderarea la organizația internațională, a declarat Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară responsabil de piața pensiilor private, într-un interviu exclusiv pentru Mediafax, de acum o lună.

Câți participanți noi au intrat la Pilonul II

Fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, continuă să reprezinte componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde lei, în creștere cu 34% față de anul precedent. În același timp, și fondurile de pensii facultative, Pilonul III, au înregistrat o evoluție similară, ajungând la active de 7,42 miliarde lei, ceea ce, susțin reprezentanții ASF, confirmă interesul în creștere pentru economisirea suplimentară și pentru responsabilitatea financiară individuală.

„Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală”, a transmis autoritatea de reglementare.

Sistemul a continuat să se extindă, ajungând, la finalul anului 2025, la un număr total al participanților de 9,46 milioane persoane, cu aproximativ 340.000 la mulți față de anul precedent (9,12 milioane). Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt participanți în Pilonul II, în timp ce aproape un milion de persoane sunt înscrise în Pilonul III.

În ceea ce privește structura investițională a fondurilor de pensii private, aceasta rămâne una prudentă, orientată către stabilitate și protejarea capitalului participanților. Astfel, aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix – în principal titluri de stat, în timp ce investițiile în acțiuni reprezintă 26%, oferind un echilibru între siguranță și randament.

„Creșterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți”, au conchis oficialii ASF.

