Mario Tudose, de la FC Argeș, cea mai mare creștere de piață din jucătorii U21 din Superligă

Federația Română de Fotbal a prezentat joi un top 5 al fotbaliștilor U21 care joacă în Superliga și care au înregistrat cele mai mari creșteri ale cotelor de piață, potrivit transfermarkt.com.

Cea mai mare creștere procentuală a cotei o are Mario Tusosem de 20 de ani, care este evaluat la 1.000.000 de euro, evoluție pozitivă de 187,5% comparativ cu data de 1 iulie 2025.

„Mario a devenit esențial în defensiva României U21 în partea a doua a anului trecut în vreme ce în Superliga a fost titular pentru argeșeni în toate cele 21 de etape ale sezonului regular, plus trei apariții în Cupa României, contribuind foarte mult la parcursul impresionant al formației lui Bogdan Andone, locul 5 la zi în ierarhia campionatului”, notează FRF.

Pe locul 2 în top este jucătorul Mark Țuțu, de la UTA Arad, Acesta și-a dublat practic cota de piață după ce a impresionat la primul contact cu eșalonul de top al fotbalului și a îmbrăcat chiar și tricoul României U21 în două rânduri. Pentru Țuțu, bilanțul intermediar al sezonului la UTA înseamnă 20 de apariții, dintre care 19 în campionat, cu o medie excelentă de 73 de minute în teren. Astfel, cota i-a ajuns la 550.000 de euro, după ce la vara trecută era de doar 225.000 euro.

Alexandru Musi de la Dinamo este pe locul 3. Cu 85,7% a crescut cota de piață a tânărului ofensiv din vară până azi, în urma unei prime părți de sezon foarte bune. El a reușit 5 goluri și 3 pase de gol pentru „câini” în cele 17 meciuri în care a fost utilizat, dintre care 16 în Superliga. A avut și cinci prezențe în tricoul României U21, iar cota lui a ajuns în prezent la 1,3 milioane euro potrivit site-ului de specialitate care realizează aceste evaluări.

Locul 4 este ocupat de Cătălin Vulturar, de la Rapid. Mijlocașul a avut o creștere a cotei de piață de 83,3%, ajungând la nivelul de 550.000 de euro pe intervalul iulie 2025 – ianuarie 2026 în care a devenit căpitanul României U21, cu 6 meciuri bifate la acest nivel.

Alexandru Stoian de la FCSB este pe locul 5. Raportat la evaluarea transfermarkt.com de la 1 iulie 2025, tânărul atacant de doar 18 ani al campioanei a avut o creștere a cotei de piață de 30%, fiind cotat azi la 650.000 de euro. El a marcat de 5 ori și a avut 7 meciuri pentru România U19 și un gol înscris pe acest interval de timp, iulie 2025 – ianuarie 2026.