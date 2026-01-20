Prima pagină » Știri externe » Bruce Springsteen atacă dur administrația Trump și ICE: „Plecați dracului din Minneapolis”

Bruce Springsteen atacă dur administrația Trump și ICE: „Plecați dracului din Minneapolis”

Celebrul muzician Bruce Springsteen a exprimat critici ferme la adresa administrației Donald Trump și a agenției federale ICE, denunțând intervențiile din Minneapolis pe care le-a comparat cu „tactici de tip Gestapo”. În timpul unui concert, artistul a dedicat piesa The Promised Land unei femei ucise de un agent ICE, transformând momentul într-un apel politic, arată Euronews.
Sursa foto: Claudio Veneroni/IPA via ZUMA Press
Victor Dan Stephanovici
20 ian. 2026, 12:32, Cultură-Media

Springsteen a făcut aceste declarații pe scena Light of Day Winter Festival din New Jersey, un eveniment caritabil dedicat sprijinirii cercetării pentru boala Parkinson. El a afirmat că Statele Unite trec prin „unele dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă” și că valorile fundamentale ale țării sunt puse la încercare. The Promised Land a fost descrisă de artist ca „un cântec despre potențialul american”, conform Euronews.

Bruce Springsteen și mesajul său de pe scenă

Referindu-se la acțiunile recente ale agenților federali, Springsteen a condamnat desfășurarea trupelor înarmate și mascate în orașe americane. Iconicul artist consideră că acestea contravin principiilor legale și libertăților cetățenești. El a transmis un mesaj direct către ICE, cerând retragerea agenției din Minneapolis. Afirmația sa a stârnit ropote de aplauze puternice din partea publicului.

Piesa The Promised Land a fost dedicată lui Renee Good, cetățean american de 37 de ani și mamă a trei copii, ucisă la începutul lunii de un agent ICE. Incidentul a generat proteste la nivel național. Administrația Trump a susținut că agentul a acționat în legitimă apărare. Autoritățile din Minnesota au respins această versiune, invocând un abuz de putere.

Guvernatorul statului Minnesota a avertizat populația în legătură cu „propaganda”, iar primarul din Minneapolis a solicitat retragerea agenților federali. Springsteen se alătură astfel altor artiști și actori care critică politicile administrației Trump. Printre ei se numără Billie Eilish, care a descris ICE drept „o organizație teroristă finanțată de stat” și Mark Ruffalo, cunoscut pentru implicarea sa civică.

Pentru Springsteen, implicarea politică prin muzică nu este nouă. El a subliniat că, deși iubește America, acțiunile actuale nu reflectă valorile pe care le consideră definitorii pentru țară. Într-un climat politic tensionat, artistul reamintește că muzica rămâne un mijloc puternic de exprimare și protest social.

