Satul părăsit care are o casă de vacanță. Localitatea a fost abandonată peste noapte de locuitori

Casa de vacanță se află în satul părăsit Hallsands, potrivit Express. Aflat pe coasta britanică la Canalul Mânecii, satul a fost în trecut o comunitate înfloritoare. Așezat pe o stâncă uriașă satul datează din secolul al XVI-lea. Din punct de vedere economic, satul s-a bazat pe pescuit, în special pe capturarea crabilor. De-a lungul anilor, un dig solid a protejat comunitatea de puternicele furtuni de coastă.

O decizie a oamenilor a dus la dispariția satului. În anii 1890, un inginer a propus un proiect pentru extinderea șantierului naval din Keyham, lângă Plymouth. Pentru construcția sa erau necesare cantități mari de nisip, iar acestea au fost luate de pe plaja din Hallsands.

Nivelul plajei a scăzut rapid, dar îngrijorarea locuitorilor a fost diminuată de o anchetă care a stabilit că dragarea nu pune satul în pericol. De asemenea, autoritățile de atunci au oferit compensații financiare localnicilor.

Până în 1900, plaja s-a redus foarte mult și ulterior au început furtunile. În 1901, o digul a fost distrus, iar casele au fost avariate. Marea a început să se apropie amenințător de case și pe mai multe clădiri au apărut crăpături. Unii săteni au plecat din zonă, în timp ce alții au rămas, considerând că digul reconstruit în 1906 îi va proteja.

Localitatea distrusă de o furtună

Totul a culminat într-o noapte înfricoșătoare din 1917. Cei 93 de locuitori rămași s-au confruntat cu o furtună uriașă în care valurile au spart zidurile și au smuls acoperișurile caselor. Relatările martorilor oculari povestesc despre locuitori care s-au agățat de ziduri și uși, dar și de bunuri luate de apa mării.

În mod miraculos, nimeni nu a murit, dar satul a ajuns în ruine. Încă o furtună a lovit satul în noaptea următoare distrugând ultimele case rămase în picioare. O singură casă din cel mai înalt punct al satului a supraviețuit. Imediat, sătenii s-au mutat în așezările din apropiere și ulterior au dus o lungă luptă cu scopul de a obține despăgubiri pentru casele pierdute.

Localitatea cu un singur locuitor

O singură femeie, care locuia în casa care supraviețuit furtunii, a rămas în urmă. Elizabeth Prettejohn, în vârstă de 33 de ani în momentul furtunii, a rămas singură în sat până la moartea sa în 1964.

Treptat, povestea ei și a comunității a devenit cunoscută și a început să atragă turiști. În ultimii ani de viață Prettejohn a apărut într-un film documentar. După moartea ei, casa sa a fost transformată în casă de vacanță. Localitatea părăsită încă are urmele vechilor ziduri și este căutată de turiștii atrași de povestea satului sau de cei care vor câteva zile liniștite.