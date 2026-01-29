O femeie și-a cumpărat casa visurilor, dar bucuria a durat doar o zi: „Am trăit cu frică”

O mamă a doi copii din Essex susține că a avut parte de surpriza vieții sale după ce a cumpărat proprietatea mult visată din localitatea St Osyth, relatează Express.
Vanessa Mitchell, care a crescut în zonă, spune că era „obsedată” de clădirea din secolul al XVI-lea, situată în apropierea casei copilăriei sale.
Deși circulau zvonuri potrivit cărora imobilul ar fi bântuit și știa că, la un moment dat, cineva își luase viața acolo, Vanessa a decis să profite de ocazie și a făcut o ofertă atunci când casa cu două dormitoare a fost scoasă la vânzare.
„Cunoșteam pe cineva care avea prieteni ce locuiseră acolo și care spuneau că este o casă bântuită, dar trebuie să țineți cont că locuiesc în St Osyth – este un sat foarte vechi”, a explicat ea. „Practic, tot satul este plin de astfel de povești, așa că nu m-a deranjat”.
Amintindu-și momentul în care a văzut anunțul de vânzare, Vanessa a povestit într-un podcast:
„Mi-am spus: trebuie să fie a mea. Am intrat complet într-o stare de fixare. Totul a apărut din senin”.
Clădirea istorică este cunoscută sub numele de The Cage, deoarece în secolul al XVI-lea a funcționat ca închisoare pentru femei acuzate de vrăjitorie, cea mai cunoscută fiind Ursula Kemp.
În cadrul podcastului, realizatorul a oferit mai multe detalii istorice: „Documentele arată că, în acest oraș, 14 femei au fost condamnate pentru vrăjitorie, prima fiind Ursula Kemp. Potrivit surselor istorice, Ursula era o moașă săracă care a intrat în conflict cu o altă femeie din comunitate și a fost acuzată că i-ar fi ucis copilul. A fost închisă în temnița locală, judecată, găsită vinovată și spânzurată”.
La momentul respectiv, Vanessa nu avea copii și lucra ca agent de vânzări. În 2004, a cumpărat proprietatea cu 144.000 de lire sterline și s-a mutat împreună cu prietena ei din copilărie, Nicole, căreia i s-a alăturat ulterior și partenerul acesteia.
La doar 24 de ore după mutare însă, proprietara spune că a simțit pentru prima dată o prezență stranie în locuință.
„Chiar din prima zi ceva nu a fost în regulă”, a povestit ea. „Îmi făceam o cană de ceai. Nicole se plimba prin casă, iar eu, fiind în bucătărie, am crezut că a intrat. Apoi am zărit ceva cu coada ochiului și am auzit un zgomot. Am spus: «Ceaiul tău e gata», dar când m-am întors, nu era nimeni. În schimb, o siluetă mare, neagră, ca o masă amorfă, plutea încet în spatele meu”.
Deși inițial a fost tulburată, Vanessa spune că a încercat să rămână calmă și să observe ce se întâmplă. Pe măsură ce săptămânile au trecut, ea afirmă că a ajuns să trăiască într-o stare continuă de frică, pe fondul intensificării fenomenelor inexplicabile.
„Atmosfera din casă s-a schimbat. Este un sentiment greu de descris, ca un al șaselea simț”, a spus ea.
Printre întâmplările pe care susține că le-a trăit se numără apariții stranii, robinete care porneau singure, uși care se deschideau brusc și chiar o baltă inexplicabilă de sânge pe podea.
Într-un episod deosebit de tulburător, Vanessa afirmă că a fost împinsă în timp ce era însărcinată cu primul copil.
„Pentru mine, a fost mai rău decât multe dintre lucrurile pe care le-am văzut în filme”, a adăugat ea.
După ce colegii de locuință au plecat, Vanessa a rămas singură în casă cu copilul nou-născut și, din cauza fricii, a ales să trăiască într-o singură cameră. După patru ani, a părăsit definitiv locuința și a încercat să o vândă, însă casa a rămas pe piață timp de nouă ani fără a-și găsi un cumpărător.
„Nu aveam alternativă. A trebuit să plec și să-mi duc copilul într-un loc sigur, și asta am făcut”, a spus ea.