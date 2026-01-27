Vreme extremă în SUA: furtună de gheață și pene de curent masive

Mii de americani au rămas fără electricitate, încălzire și apă, exact în momentul în care temperaturile au scăzut cu mult sub pragul de îngheț. Cele mai afectate state din sud au fost Tennessee, Mississippi și Louisiana, unde depunerile masive de gheață au doborât copaci, au distrus linii electrice și au îngreunat intervenția echipelor de urgență.

Minus 17 grade și pene de curent în sudul SUA

„Sunt foarte mulți oameni fără încălzire, fără curent electric și fără apă. Iar în zonă sunt multe locuințe mobile care nu sunt foarte bine izolate”, au relatat localnici din Mississippi pentru Associated Press.

În unele zone, stratul de gheață a atins aproximativ 2,5 centimetri, suficient pentru a provoca pagube majore infrastructurii. În Tennessee, inclusiv în capitala statului, Nashville, temperaturile ajungeau la aproximativ minus 17 grade Celsius marți dimineață, în timp ce zeci de mii de locuințe erau încă fără alimentare cu energie electrică.

Mărturii din zonele afectate

Pentru mulți locuitori, noaptea furtunii a fost una de coșmar. După o noapte nedormită în orașul Iuka, Mississippi, un localnic a descris dimineața de după furtună ca pe un peisaj devastat: „Arăta ca o zonă de război”. El a povestit că zgomotele copacilor și crengilor care se rupeau erau constante: „Nu puteam trece 10 secunde fără să auzim ceva care semăna cu o împușcătură. Auzeai un pocnet puternic, apoi şuieratul căderii și, în final, izbitura de pământ”.

În Nashville, autoritățile locale au deschis zeci de puncte de încălzire în clădiri publice, inclusiv stații de pompieri și de poliție, pentru persoanele rămase fără curent, oferindu-le posibilitatea să se adăpostească temporar și să își încarce telefoanele.

Frig extrem în locuințe

Temperaturile din interiorul locuințelor au scăzut dramatic. Marshall Ramsey, profesor de la Universitatea din Mississippi a declarat că în casa sa erau doar 10 grade Celsius după ce a rămas fără electricitate. El a descris furtuna drept „o simfonie demonică a copacilor care se rup, a transformatoarelor care explodează și a tunetelor”.

Reparații de lungă durată

Autoritățile americane au avertizat că refacerea completă a rețelelor electrice ar putea dura mai multe zile, chiar peste o săptămână în unele comunități, în funcție de condițiile meteo și de amploarea pagubelor.

Între timp, organizații de salvare au intervenit și pentru protejarea animalelor, reușind să evacueze peste 200 de câini de pe o proprietate rurală din Mississippi, chiar înainte ca furtuna de gheață să lovească zona.