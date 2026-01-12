Călătoria în timp există! Poate fi făcută într-un sat din nordul Angliei

Satul Yorkshire din Cumbria oferă oportunitatea de a călători înapoi în timp pe aleile sale pavate cu piatră și casele parcă scoase dintr-o carte poștală, potrivit Express. Considerat o bijuterie ascunsă, satul din nordul Angliei pare desprins dintr-o carte de povești. Turiștilor li se oferă de toate: pub-uri confortabile și plimbări pe malul râului, dar și excursii pe dealurile line, la cascade și la fermele din zonă.

Situat într-o vale abruptă și îngustă, satul găzduiește mai multe pub-uri, ceainării, locuri de campare, pensiuni și un mic muzeu. În timp, localitatea a devenit cunoscută fiind căutată de pietoni și bicicliști.

În urma vizitei în regiune, un călător a spus că a văzut un „paradis al bicicliștilor și drumeților”.

„Un sat mic și uimitor, cu priveliști pe care în mod normal le-ai vedea într-o broșură de vacanță”, a relatat acesta pe TripAdvisor.

Un alt vizitator și-a descris experiența ca o călătorie în timp.

„E ca și cum ai face o călătorie înapoi în timp (în afară de mașini!). Căsuțe frumos întreținute, o biserică superbă, pub-uri bune și o parcare cu toalete curate, toate situate într-o vale pur și simplu uimitoare. Există chiar și un magazin mic, dar util. Aș putea petrece toată vara aici”, a transmis turistul.

O călătorie în timp și în natură

Printre numeroasele trasee pitorești din zonă este cel către Viaductul Arten Gill. Acesta este un impresionant pod feroviar cu arcade construit în 1871. Structură impunătoare are aproximativ 35 de metri înălțime și este folosită în continuare de trenuri. Viaductul se află la 30 de minute de mers cu bicicleta sau la două ore de mers pe jos din centrul satului.

De asemenea, captivantă pentru pasionații de activități în aer liber este Cascada Gastack Beck. Departe de traseele principale, cascada atrage mai puțini turiști în comparație cu locuri asemănătoare. Turiștii pot face baie în cascadă.

Totodată, satul găzduiește Muzeul și Centrul de Patrimoniu. Acesta are lucruri care descriu trecutul regiunii.