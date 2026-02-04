Când ar trebui stomatologii să prescrie antibiotice? În multe țări, regulile încă lipsesc

Mesajul „folosiți antibiotice responsabil” se regăsește în orice cabinet medical. Cu toate acestea, rezistența bacteriană continuă să crească alarmant, iar o parte din vină aparține modului în care aceste medicamente sunt prescrise, arată The Conversation.

Problema nu provine doar din partea pacienților (prin întreruperea tratamentului sau automedicație), ci și din sistemele medicale. În acest mod, antibioticele sunt adesea administrate fără o justificare solidă sau fără dovezi științifice clare. În stomatologie, situația este deosebit de complexă.

Ghiduri lipsă sau neclare

Un studiu care a analizat ghidurile internaționale privind prescrierea antibioticelor în afecțiunile orale a ajuns la o concluzie îngrijorătoare: regulile clare pentru stomatologi lipsesc în multe țări, iar acolo unde există, calitatea lor variază semnificativ.

Doar nouă țări dispun de ghiduri dedicate stomatologiei, iar dintre acestea, doar 10 sunt considerate cu adevărat fiabile. Unele recomandări sunt clasificate drept „nerecomandate” din cauza lipsei de rigoare științifică. Țări precum Belgia, Spania, Scoția și Regatul Unit se remarcă prin ghiduri bine elaborate, oferind stomatologilor instrumente clare pentru deciziile clinice.

Consens parțial și confuzie în tratament cu antibiotice

Vestea bună este că există un consens relativ larg în privința amoxicilinei (un derivat al penicilinei), considerată prima opțiune pentru majoritatea infecțiilor dentare. Aceasta rămâne și cel mai frecvent antibiotic prescris de stomatologi. Durata tratamentului este, în general, similară între ghiduri.

Problemele apar însă la pacienții alergici la penicilină. Pentru aceștia, recomandările diferă drastic de la o țară la alta. Unele indică metronidazol, altele azitromicină, clindamicină, cefalosporine sau doxiciclină. Aceste diferențe nu sunt susținute de dovezi solide și pot duce la tratamente inegale, crescând riscul de rezistență antimicrobiană.

Autorii studiului subliniază că ghidurile actuale pot fi îmbunătățite în trei zone cheie: calitatea dovezilor științifice, claritatea recomandărilor și aplicabilitatea practică în cabinet. Fără surse oficiale clare, există riscul ca unii medici să se bazeze pe informații din surse comerciale, unde interesele economice pot influența deciziile medicale.

O realitate prezentă, nu o amenință viitoare

Impactul acestei probleme este deja vizibil. În Europa, aproximativ 100 de persoane mor zilnic din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice. Experții avertizează că, fără măsuri coordonate și ghiduri medicale de calitate, situația se va agrava.

Reducerea consumului inutil de antibiotice nu mai este opțională. Pentru a realiza acest lucru, stomatologii, la fel ca toți profesioniștii din sănătate, au nevoie de recomandări clare, actualizate și ușor de aplicat, pentru a trata pacienții corect, fără a alimenta criza globală de rezistență bacteriană.