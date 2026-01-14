Prima pagină » Social » Rogobete: În ATI lucrează oameni, nu roboți

Rogobete: În ATI lucrează oameni, nu roboți

Alexandru Rogobete anunță măsuri concrete pentru controlul infecțiilor nosocomiale și un program național de formare finanțat din PNRR.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 16:48, Social

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, subliniază că profesioniștii din terapie intensivă iau decizii vitale sub presiune constantă, uneori la limita rezistenței umane.

Ministerul Sănătății a modificat ordinul de funcționare a secțiilor ATI. Structura de personal include acum epidemiolog propriu pentru fiecare secție de terapie intensivă. A fost introdus și asistent medical responsabil cu controlul infecțiilor.

„Pentru controlul infecțiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete, nu doar de constatări și vorbe politice”, afirmă Rogobete.

Ministrul critică faptul că timp de prea mulți ani au existat doar păreri, fără acțiuni reale.

Program național finanțat din PNRR

Alexandru Rogobete a semnat miercuri un nou program de formare și evaluare constantă pentru personalul medical. Finanțarea vine din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Programul Național de formare de formatori (Training of Trainers – ToT) vizează asistenții medicali din ATI.

„Nu este un program de control și nici unul teoretic. Este un program de sprijin real”, precizează ministrul.

Colegi care îi ajută pe colegi

Inițiativa se bazează pe construirea unei rețele naționale de asistenți medicali ATI care devin formatori. Formatorii sunt oameni din sistem, nu din afara lui, care cunosc exact presiunea din secție.

„Oameni care vorbesc aceeași limbă profesională și care cunosc exact presiunea din secție”, explică Rogobete.

Programul se concentrează pe gesturile zilnice și reflexele căpătate în timp. Scopul este de a face practicile mai sigure, atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical.

Echipe unite, pacienți în siguranță

„Este despre a ne opri puțin, a ne uita din nou la gesturile zilnice”, spune Alexandru Rogobete.

Programul urmărește construirea unor echipe mai unite, mai atente unii la alții și mai sigure pentru pacienți.

Fiecare secție de terapie intensivă va beneficia de această abordare.

„Siguranța pacientului nu se naște din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susțin și lucrează coerent”, subliniază ministrul Sănătății.

Chiar și sub presiune, echipele bine pregătite pot funcționa eficient.

Schimbare sistemică, nu cosmetică

Rogobete insistă că programul este gândit să rămână în sistem pe termen lung. Scopul final este întărirea muncii în echipă din toate secțiile ATI din România.

„În sănătate, înainte de orice procedură, este omul”, conchide Alexandru Rogobete.

Ministrul pledează pentru o abordare umană în sistemul sanitar.

