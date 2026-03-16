Un lider arab îl îndeamnă pe Trump să continue să „lovească puternic Iranul”-surse

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, îl îndeamnă pe președintele SUA, Donald Trump, să „lovească puternic Iranul”. Informația a fost prezentată de The New York Times care citează oficiali anonimi de la Casa Albă.

Se pare că cei doi lideri vorbesc frecvent. Sfatul seamănă cu cel oferit de fostul rege saudit Abdullah care a îndemnat Washingtonul să „taie capul șarpelui”.

Luni, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au transmis că atacurile Iranului amenință securitatea regională, conform publicației Iran International.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au discutat la telefon despre ultimele evoluții regionale.

Cei doi lideri au subliniat că țările din regiune vor continua eforturile de apărare a teritoriilor lor și vor mobiliza toate capacitățile disponibile pentru a sprijini securitatea și a menține stabilitatea.