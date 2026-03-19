De ce ia Islanda în calcul aderarea la UE: Brexit, un „avertisment” înaintea referendumului

Guvernul de la Reykjavík pregătește un referendum în care cetățenii vor decide dacă Islanda ar trebui să reia oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Întrebarea va fi simplă: continuarea negocierilor – da sau nu. În cazul unui vot favorabil, vor începe discuții cu Bruxelles-ul, iar un eventual acord final ar urma să fie supus unui nou referendum, scrie Euronews.

Ministrul de externe a subliniat că un refuz ar putea izola țara: „Dacă spui nu, închizi multe uși. Există riscul ca Islanda să rămână singură.”

De ce ia Islanda în calcul aderarea acum

Contextul geopolitic actual a schimbat perspectiva Islandei asupra securității și cooperării internaționale. Tensiunile recente dintre SUA și aliații europeni, inclusiv disputa legată de Groenlanda, au determinat Reykjavík să caute mai multă stabilitate în cadrul UE.

Deși Islanda este deja membră NATO, oficialii consideră că apartenența la Uniunea Europeană ar oferi securitate economică mai mare și acces la decizii politice comune. De asemenea va aduce țării o poziție mai solidă într-un bloc de state „cu aceleași valori”.

Brexit, exemplul care ridică semne de întrebare

În același timp, oficialii islandezi privesc cu prudență procesul de aderare, invocând experiența Brexitului. Ministrul de externe a atras atenția asupra modului în care dezbaterea din Marea Britanie a fost influențată de informații eronate și promisiuni nerealiste. „Toată lumea știe ce s-a întâmplat la Brexit și ce informații false au fost puse pe masă”, a declarat aceasta, subliniind că procesul de aderare nu va fi simplu și necesită o informare corectă a populației.

Deși nu este membră a UE, Islanda este deja profund integrată în structurile europene. Țara face parte din Spațiul Economic European (prin EFTA) și Spațiul Schengen, care permite libera circulație. Acest lucru înseamnă că legislația și standardele islandeze sunt deja în mare parte aliniate la cele europene, ceea ce ar putea face procesul de aderare relativ rapid. Guvernul estimează că negocierile ar putea fi finalizate până în 2028.

Cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, Islanda se află în fața unei decizii strategice majore: să rămână în afara Uniunii Europene sau să se alăture unui bloc care promite stabilitate într-o perioadă marcată de tensiuni globale.