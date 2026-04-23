FT: Comisia Europeană vrea să atragă Islanda în UE dar ar putea exista surprize

Islanda se pregătește pentru un referendum în august privind reluarea negocierilor de aderare la UE, confruntându-se cu preocupări legate de securitate, accentuate din cauza războiului Rusiei în Ucraina și a amenințărilor președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Cererea anterioară a Islandei de aderare la UE, de acum mai bine de un deceniu, a fost înghețată după o confruntare cu Bruxelles-ul privind drepturile de pescuit.

Însă Costas Kadis, comisarul UE pentru pescuit, a declarat pentru FT că există „cu siguranță loc de flexibilitate” în timp ce blocul își revizuiește politica de acvacultură veche de zeci de ani. Întrebat dacă UE ar fi deschisă să ofere Islandei scutiri, comisarul a răspuns: „Da, da. Va face parte din discuții.”

„Putem găsi soluții la problemele care reprezintă o provocare, cum ar fi acordurile de partajare a stocurilor de pește comune”, a declarat Kadis. „Islanda și Uniunea Europeană se apropie… ținând cont de evoluțiile geopolitice recente.”

Comisia Europeană și-a intensificat regândirea strategiei sale arctice de când retorica lui Trump privind Groenlanda, un teritoriu danez semi-autonom, a atins un punct culminant la începutul acestui an. Oficialii islandezi au fost zdruncinați de faptul că Trump a confundat în mod repetat Groenlanda cu Islanda atunci când a revendicat marea insulă arctică.

Eforturile UE de a atrage noi membri fac parte, de asemenea, dintr- o schimbare mai amplă de la invazia la scară largă a Rusiei , Bruxelles-ul reelaborând în prezent procesul de aderare pentru Ucraina. Între timp, incertitudinea cu privire la angajamentele militare ale SUA a accelerat eforturile blocului comunitar de a-și consolida propria securitate și de a apropia țările vecine.

Kadis, un fost ministru grec al agriculturii, a adăugat că politicile flexibile în domeniul pescuitului ar putea, de asemenea, să facă integrarea mai atractivă pentru „alte țări cu aceleași idei”, cum ar fi Norvegia, unde disputele privind produsele marine au fost un factor cheie în respingerea de către statul petrolier a aderării la UE în 1994.

Pescuitul este, de asemenea, un punct de blocaj în eforturile de îmbunătățire a relației UE cu Regatul Unit după Brexit.

În 2024, produsele marine au reprezentat aproape 40% din valoarea bunurilor exportate de Islanda, potrivit Oficiului Național de Statistică din Islanda.

Unii diplomați au sugerat că amenințările lui Trump la adresa Groenlandei ar putea determina Islanda să considere clauza de sprijin militar a UE și noua concentrare asupra politicii de apărare drept motive pentru aderarea la blocul comunitar.

Aderarea la UE este controversată în Islanda

Însă aderarea la UE a fost mult timp controversată în Islanda. Sondajele recente arată 47% împotrivă și 40% pentru aderare, pescuitul rămânând problema decisivă.

Oficialii și diplomații spun că, fără o oarecare formă de flexibilitate în această chestiune, adesea considerată la fel de importantă pentru Islanda precum sunt mașinile pentru Germania, aderarea la UE este puțin probabilă.

„Ne-am construit pescuitul ca pe o afacere, în timp ce în UE pescuitul este încă tratat ca o politică regională, este subvenționat. Nu ar funcționa”, a declarat un oficial islandez.

Ei au adăugat însă că contextul geopolitic s-a „schimbat total” de la ultima rundă de discuții, Reykjavik fiind din ce în ce mai nervoasă în legătură cu modul de gândire al Washingtonului în urma crizei din Groenlanda. Islanda, deși membru fondator al NATO, nu are propria armată permanentă și este acoperită de aceleași acorduri de apărare din epoca Războiului Rece cu SUA, care datează din 1951.

Un alt oficial a declarat că apartenența la UE a căpătat o nouă importanță din perspectiva securității, adăugând: „Cred că va fi un referendum foarte, foarte restrâns… o excepție privind pescuitul ar putea schimba cu siguranță lucrurile.”

Politica UE în domeniul pescuitului, din 1970, a stârnit, de asemenea, atenția actualelor state membre. Într-o scrisoare comună adresată Kadis, consultată de FT, 12 state membre, inclusiv Germania și Franța, au avertizat că povara administrativă asupra pescuitului a devenit atât de complexă încât creează dificultăți în operațiunile zilnice.

Un diplomat a descris politicile ca fiind „super complexe și de modă veche”, adăugând: „Nu am întâlnit pe nimeni la Bruxelles care să le înțeleagă cu adevărat”.

Kadis a declarat că simplificarea va fi unul dintre principalele elemente ale politicii reînnoite, care ar include „modernizarea și decarbonizarea flotei de pescuit”, atragerea „tinerei generații” și modernizarea „cadrului de reglementare, simplificându-l și făcându-l mai puțin birocratic”.