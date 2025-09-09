Bulgaria își transformă industria de armament pentru a sprijini Ucraina cu muniție NATO

Conform DW, la începutul războiului declanșat de Rusia în 2022, Ucraina a primit muniție esențială din stocurile Bulgariei, adaptate armatei sale obișnuite cu tehnică sovietică.

Livrările s-au făcut atunci cu discreție, prin Polonia, pentru a evita sabotajul rusesc.

Fostul ministru al Apărării, Todor Tagarev, a recunoscut că a coordonat personal unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar către Kiev, în cea mai mare confidențialitate.

Astăzi, Sofia nu mai ascunde acest ajutor.

Bulgaria urmează să producă o parte semnificativă din cele două milioane de obuze promise Ucrainei de către Uniunea Europeană, costurile fiind acoperite din fonduri europene.

„Bulgaria face o contribuție importantă și aceasta ar putea crește în viitor”, a spus Tagarev.

Un pas decisiv în această direcție este investiția de un miliard de euro anunțată de compania germană Rheinmetall, care va construi o fabrică de muniție în colaborare cu producătorul bulgar de stat VMZ Sopot.

Uzina va produce praf de pușcă și obuze de 155 mm, standard NATO.

„Este o recunoaștere a capacității și calității producătorilor noștri de muniție”, a declarat analistul de securitate Velizar Shalamanov, adăugând că transporturile către Ucraina vor fi mai rapide și mai directe, inclusiv prin România sau chiar prin Marea Neagră.