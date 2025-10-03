Kövesi avertizează că frauda cu fonduri europene este răspândită în toată Uniunea Europeană: „Nu există țară curată. Toate statele sunt afectate de corupție”

Un uriaș scandal de fraudare a UE cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce numeroși greci au încasat necuvenit subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru activități agricole pe care nu le desfășurau. Mai mulți miniștri și secretari de stat au demisionat din cauza presupusei lor implicări în acest scandal.

Kövesi: Grecia nu este un caz izolat

Dar șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a declarat într-un interviu pentru Politico faptul că Grecia este departe de a fi un caz izolat.

„Nu aș spune că Grecia e foarte diferită. Am observat fraude cu subvențiile în aproape toate statele membre, diferența este doar de cantitate și de numărul cazurilor”, a spus șefa EPPO.

„În Grecia am descoperit că activitatea criminală a fost comisă într-un mod foarte sistematic și foarte bine organizat, cu implicarea unor oficiali de rang înalt. Dar vedem aceleași lucruri și în alte state membre”, a adăugat Kövesi.

Subvențiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o țintă tentantă pentru schemele de corupție, întrucât reprezintă o treime din întregul buget al UE.

Kövesi a dezvăluit într-o conferință de presă că a primit o scrisoare de la un fermier grec care reclama faptul că agricultorii onești au fost excluși de la fonduri, deoarece alții recurgeau la mită. „Trebuie să vorbim despre asta: despre cum fermierii cinstiți nu au avut acces”, a spus ea.

Mecanismul de Redresare, noua țintă a crimei organizate

Un alt obiectiv major al Kövesi este Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), creat după pandemia de coronavirus pentru a distribui sume uriașe de bani în sprijinul relansării economice.

Sute de cazuri MRR sunt în prezent investigate de EPPO.

„Acum avem aceste fonduri MRR. Evident, crima organizată și-a mutat atenția acolo pentru că poate face bani”, a spus Kövesi pentru Politico.

Fosta șefă a DNA vrea o echipă mai mare, atât la Atena, cât și în alte părți. A solicitat mai mulți procurori europeni delegați care să lucreze la anchete transfrontaliere privind infracțiuni legate de bugetul UE, precum și investigatori financiari naționali dedicați, din poliție, vamă și administrațiile fiscale, care să lucreze exclusiv pe dosarele EPPO.

„Nu există țară curată. Toate statele sunt afectate de corupție și fraudă financiară”, a spus ea.

„Corupția poate ucide”

Unele investigații se lovesc de ziduri atunci când există posibile implicări politice.

În Grecia, echipa lui Kövesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri europene în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, soldat cu 57 de morți. Guvernul a respins apelul EPPO pentru acțiuni împotriva a doi foști miniștri după tragedie.

„Corupția poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a repetat ea.