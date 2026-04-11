Incendiu la un fast-food din județul Cluj, în miez de noapte

Solicitarea la incendiul izbucnit într-un fast-food a fost primită în jurul orei 23.20. La incendiu au mers două autospeciale de stingere, iar pentru sprijin au fost alertate și echipaje din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

Patru butelii evacuate din fast-food, nicio victimă

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Pompierii au evacuat din interiorul clădirii patru butelii, prevenind astfel un posibil pericol suplimentar, conform ISU Cluj.

Pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Flăcările au fost stinse în limitele găsite, intervenția finalizându-se după ora 00.00. Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.