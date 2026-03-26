Incendiu la un restaurant din Huși. Pompierii au stins focul după câteva ore

În jurul orei 23:30, Secția de Pompieri Huși a fost solicitată să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un restaurant din municipiul Huși, județul Vaslui. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului și nu au fost persoane surprinse în interior.

Potrivit ISU Vaslui, pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială transport apă și o autospecială de primă intervenție și comandă cu 13 militari. În sprijinul pompierilor din Huși a intervenit și Detașamentul de pompieri Vaslui cu două autospeciale de stingere și o autospecială transport apă dar și Detașamentul de pompieri Bârlad cu o autospecială de stingere și o autospecială transport apă.

Ajunși la fața locului s-a confirmat faptul ca în urma incendiului nu sunt victime, nefiind surprinse persoane în interiorul restaurantului la momentul izbucnirii incendiului. Focul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați la nivelul acoperișului .

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 03:15 și urmează să se stabilească cauza izbucnirii acestuia.