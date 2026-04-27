Medicul, scriitorul și fostul senator Dan Claudiu Tănăsescu s-a stins din viață

Tănăsescu a fost scriitor, publicând peste 12 volume de romane, dar și proză. Patru dintre acestea au fost premiate, printre cele mai apreciate fiind cărțile publicate la editura Velvet Story. Acesta a fost om politic ocupând diverse funcții publice, din dorința de a face o schimbare. Cu toate acestea, ce mai mare pasiune a sa a rămas medicina.

Tănăsescu s-a născut în 26 aprilie 1938 în localitatea Mogoșoaia. Acesta a absolvit facultatea de medicină din Cluj în 1964, fiind repartizat ca medic în orașul Mărășești.

Ulterior, medicul și-a continuat profesia în Capitală, la policlinicile „Colțea” și „Drumul Taberei” până în anul 1990, a devenit primar la Mogoșoaia, localitate pe care a condus-o timp de 15 ani.

În 2004 acesta a fost ales ca senator în Parlamentul României, în legislatura 2004 – 2008, pe listele fostului PRM.

Odată cu volumele publicate, Tănăsescu a intrat și în Uniunea Scriitorilor Români. Acesta a fost apropiat ai marilor scriitori precum Fănuș Neagu și Marin Preda.

El s-a stins din viață la doar o zi după aniversarea sa, iar cei care doresc să-și ia rămas bun de la fostul medic și politician, dar și scriitor, o pot face începând de marți, de la ora 15:00, la Capela Funerară Mogoșoaia, situată în strada Viilor nr. 8A. Înmormântarea sa va avea loc miercuri, la Cimitirul MParohial Mogoșoaia 1, în vecinătatea capelei.