Biologul Craig Venter, pionier în secvențierea genomului uman, a murit la vârsta de 79 de ani

Biologul și antreprenorul american Craig Venter, unul dintre primii oameni de știință care au secvențiat genomul uman, a murit, miercuri, la vârsta de 79 de ani, în San Diego, California, potrivit Le Figaro.

Anunțul morții sale a fost dat de Institutul J. Craig Venter, care îi poartă numele: „J. Craig Venter, doctor în filosofie, fondator, președinte al consiliului de administrație și director executiv al Institutului, a decedat (miercuri) în urma unei scurte spitalizări din cauza unor efecte secundare neașteptate rezultate în urma tratamentului pentru un cancer diagnosticat recent”.

A inventat metoda „shotgun”

Aflat la conducerea Institutului de Cercetare Genomică, fondat în 1992, el și echipa sa au dezvoltat o metodă revoluționară de secvențiere numită „shotgun”, o metodă ce permite secvențierea unor mici segmente de ADN , selectate aleatoriu dintr-o bacterie sau o celulă, și apoi asamblarea lor computerizată pentru a crea secvențe genomice contigue, potrivit aceleiași surse.

La vremea respectivă, această metodă a fost criticată de comunitatea științifică, care o considera rapidă, dar prea imprecisă. Cu toate acestea, acum este considerată una dintre tehnologiile care au permis secvențierea genomului uman.

Felicitat de Bill Clinton

În anul 2000, Venter a apărut pe scenă alături de Bill Clinton și principalul său concurent, Francis S. Collins, care era pe atunci puternic implicat în Proiectul Genomului Uman. Președintele american i-a felicitat pe amândoi și i-a declarat „egali” în secvențierea genomului uman.

Craig Venter nu s-a oprit aici, reușind în 2007 să creeze în laborator un cromozom artificial sintetic, deschizând calea pentru crearea unei forme de viață artificiale.