Actorul James Tolkan, cunoscut din filmele „Top Gun” și „Înapoi în viitor”, a murit la vârsta de 94 de ani

James Tolkan a murit joi în Lake Placid, New York, unde locuia, a anunțat agentul său, John Alcantar. Un scurt necrolog publicat pe site-ul „Înapoi în viitor” spunea că Tolkan a murit „în pace”, dar nu a fost precizată cauza decesului, potrivit CNN.

În „Înapoi în viitor”, Tolkan l-a interpretat pe directorul adjunct Gerald Strickland, purtând papion, care îi urmărea pe elevi pe holurile liceului fictiv Hill Valley – în special pe Marty McFly, interpretat de Michael J. Fox.

Tolkan a apărut și în „Top Gun” în rolul ofițerului comandant Tom „Stinger” Jardian. Spre sfârșitul filmului, când Jardian îl întreabă pe personajul interpretat de Tom Cruise, căpitanul Pete „Maverick” Mitchell, despre alegerea sa pentru viitoarea sa misiune, Mitchell răspunde că vrea să fie instructor Top Gun.

James Tolkan a luptat în războiul din Coreea

Născut în Calumet, Michigan, Tolkan a absolvit liceul în Arizona și a servit în Marină în timpul războiului din Coreea. În cele din urmă, a ajuns la New York, unde a petrecut un sfert de secol jucând în roluri de teatru. A făcut parte din distribuția originală a piesei „Glengarry Glen Ross”.

Tokan a fost căsătorit timp de 54 de ani cu Parmelee Welles, care a declarat într-un comunicat că soțul ei era colecționar de artă pasionat și adora animalele.