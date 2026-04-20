Un bărbat din Neamț a murit după ce a fost prins sub o autoutilitară

Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a murit luni după-amiază, în comuna Crăcăoani, județul Neamț, după ce a fost acroșat și prins sub o autoutilitară.
Alexandra-Valentina Dumitru
20 apr. 2026, 14:26, Social

În jurul orei 13:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident ce s-a produs pe strada nr. 33 din comuna Crăcăoani, unde o persoană a fost acroșată și prinsă sub o autoutilitară.

La fața locului au intervenit mijloace de intervenție de la SVSU Crăcăoani, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor), SAJ și IPJ.

Ulterior, a fost direcționată și o ambulanță SMURD TIM din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimei de sub autoutilitară.

Bărbatul, inconștient, a fost predat echipajului de la SAJ care a început imediat manevrele de resuscitare.

Victima a fost preluată de echipajul SMURD TIM care a continuat manevrele de resuscitare.

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia.

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Produsul de lux aflat la mare reducere, începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 6.49 lei
Gandul
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
Libertatea
Mare atenție la apa pe care o bei! Persoanele care locuiesc în aceste zone sunt cele mai expuse
CSID
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Promotor