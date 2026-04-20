Un bărbat din Neamț a murit după ce a fost prins sub o autoutilitară

În jurul orei 13:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident ce s-a produs pe strada nr. 33 din comuna Crăcăoani, unde o persoană a fost acroșată și prinsă sub o autoutilitară.

La fața locului au intervenit mijloace de intervenție de la SVSU Crăcăoani, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor), SAJ și IPJ.

Ulterior, a fost direcționată și o ambulanță SMURD TIM din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimei de sub autoutilitară.

Bărbatul, inconștient, a fost predat echipajului de la SAJ care a început imediat manevrele de resuscitare.

Victima a fost preluată de echipajul SMURD TIM care a continuat manevrele de resuscitare.

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia.