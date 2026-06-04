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Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală

Fostul preot Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, a fost arestat preventiv joi sub acuzația de viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală. Miercuri, locuința sa a fost percheziționată, fiind găsită și ridicată o sumă de două milioane de euro.
Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Justiție
04 iun. 2026, 21:01, Social
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„În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureș a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol comis asupra unui minor și  agresiune sexuală”, transmit autoritățile judiciare. 

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2024-2026, suspectul ar fi profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin. 

Pomohaci ar fi întreținut raporturi sexuale cu minorii respectivi, oferindu-le în schimbul acestor acte diverse sume de bani, precum și alte beneficii materiale. 

Polițiștii au efectuat miercuri percheziții domiciliare într-o cauză penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

În urma acțiunilor, oamenii legii au descoperit sume în valută cash de două milioane de euro, iar fostul preot a fost reținut pentru 24 de ore. 

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt și de drept”, mai transmit autoritățile. 

În trecut, acesta a mai fost vizat într-o anchetă privind relații cu minori, dosar clasat în 2019 pe motiv de prescripție, potrivit informațiilor publice. 

De asemenea, în 2020, Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, într-un dosar legat de veniturile obținute din activități de închiriere. 

În plan bisericesc, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a transmis în 2026 o circulară prin care a reiterat că fostul preot nu mai are calitate clericală și nu mai este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română. 

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