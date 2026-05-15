A amenințat că se sinucide după ce și-a lovit mama

Un incident complex, care a implicat violență domestică, amenințări cu suicidul și obstacole în calea intervenției polițiștilor, a avut loc joi seară pe strada Atomului din municipiul Timișoara, potrivit unui comunicat al Poliției.

La data de 15 mai 2026, în jurul orei 20:52, polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 că un bărbat de 36 de ani ar intenționa să își pună capăt vieții într-un apartament din zonă.

Ancheta preliminară a relevat că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, acesta lovise o femeie de 58 de ani.

Mama bărbatului nu a dorit să meargă la spital

Victima a refuzat să fie transportată la spital.

Ea a fost condusă la sediul poliției, unde a fost întocmit formularul de evaluare a riscului în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Duși la clinica de psihiatrie

Bărbatul de 36 de ani a refuzat inițial orice contact cu echipajele de intervenție, manifestând un comportament agresiv verbal și neoprindu-se din spatele ușii încuiate.

În urma negocierilor purtate de polițiști, acesta a fost convins să deschidă ușa, după care a fost imobilizat și transportat la Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” din Timișoara pentru evaluare de specialitate.

La fața locului se afla și un al doilea bărbat, de 32 de ani, care, aflat în stare de ebrietate, a îngreunat intervenția forțelor de ordine prin comportamentul său agitat și agresiv.

Acesta a fost transportat la aceeași unitate medicală.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.