Prima pagină » Social » A amenințat că se sinucide după ce și-a lovit mama

A amenințat că se sinucide după ce și-a lovit mama

O femeie de 58 de ani a sunat joi seară la 112 pentru a anunța că bărbatul care tocmai o lovise amenință acum că se sinucide. Polițiștii au petrecut ore în fața ușii încuiate înainte ca acesta să fie convins să iasă.
A amenințat că se sinucide după ce și-a lovit mama
Luiza Moldovan
15 mai 2026, 23:56, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un incident complex, care a implicat violență domestică, amenințări cu suicidul și obstacole în calea intervenției polițiștilor, a avut loc joi seară pe strada Atomului din municipiul Timișoara, potrivit unui comunicat al Poliției.

La data de 15 mai 2026, în jurul orei 20:52, polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 că un bărbat de 36 de ani ar intenționa să își pună capăt vieții într-un apartament din zonă.

Ancheta preliminară a relevat că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, acesta lovise o femeie de 58 de ani.

Mama bărbatului nu a dorit să meargă la spital

Victima a refuzat să fie transportată la spital.

Ea a fost condusă la sediul poliției, unde a fost întocmit formularul de evaluare a riscului în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Duși la clinica de psihiatrie

Bărbatul de 36 de ani a refuzat inițial orice contact cu echipajele de intervenție, manifestând un comportament agresiv verbal și neoprindu-se din spatele ușii încuiate.

În urma negocierilor purtate de polițiști, acesta a fost convins să deschidă ușa, după care a fost imobilizat și transportat la Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” din Timișoara pentru evaluare de specialitate.

La fața locului se afla și un al doilea bărbat, de 32 de ani, care, aflat în stare de ebrietate, a îngreunat intervenția forțelor de ordine prin comportamentul său agitat și agresiv.

Acesta a fost transportat la aceeași unitate medicală.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
Gandul
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia