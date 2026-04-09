Accident mortal în Maramureș: un bărbat a murit după ce tractorul în care se afla a ieșit de pe drum

Accident mortal în Maramureș: un bărbat a murit după ce tractorul în care se afla a ieșit de pe drum

Un bărbat de 55 de ani a murit marți după-amiază într-un accident rutier produs în localitatea Văleni, din apropierea municipiului Sighetu Marmației. Vehiculul în care se afla, un tractor cu remorcă, a părăsit partea carosabilă și a lovit gardul unui teren.
Victor Dan Stephanovici
09 apr. 2026, 07:06, Social

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Maramureș, accidentul s-a produs în jurul orei 17:30. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pentru gestionarea evenimentului rutier.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 65 de ani conducea un tractor la care era atașată o remorcă. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Vehiculul a părăsit partea carosabilă și a lovit gardul împrejmuitor al unui teren.

În urma impactului, un pasager aflat în tractor, un bărbat de 55 de ani, și-a pierdut viața. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

