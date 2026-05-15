Horia Constantinescu, fostul șef al ANPC, în stenogramele dosarului celor doi procurori din Constanța

Unul dintre cei doi procurori i-ar fi promis lui Constantinescu că-i va urgenta activitățile de urmărire penală în dosarul ce viza mutarea sa la Ialomița.

Unul dintre procurorii din dosar i-ar fi promis lui Constantinescu că îl va pune în legătură cu avocatul său, Alexandru Petru Lisievici Brezeanu, și o va desemna procuroare de caz, Camelia Contoroș, pe care o descrie drept „serioasă, dar înceată”.

Potrivit datelor din dosar, o vi mai târziu, avocatul se prezintă la birou, iar procurorul își îndeplinește promisiunea făcută lui Horia Constantinescu, precizând că a vorbit cu cea de-a doua procuroare, mai sus numită „să urgenteze puțin”, după cum se menționează în procesul verbal de redare a înregistrării audio-video, întocmit organele de cercetare penală.

Potrivit datelor din dosar, avocatul este unul dintre cei trei care aveau rolul „de a negocia modalitatea în care vor fi primite foloasele materiale necuvenite pentru a se emite o soluție favorabilă în dosarele penale instrumentate de către procurorii Gigi-Valentin Ștefan și Niță Teodor”.

Înainte de a ocupa funcția de președinte al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului din Constanța, Constantinescu a fost președinte al ANPC din 2019 până în 2024.