Procurorii din Constanța Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță, arestați preventiv pentru 30 de zile

Procurorii Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în baza unei decizii pronunțate vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 17:30, Justiţie
Instanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală.

„În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art.223 alin.2 C.pr.pen şi art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de trafic de influen?ă, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 ?i trafic de influen?ă, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv”, se arată în decizia instanței.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, Ștefan Gigi-Valentin, 55 de ani, și Teodor Niță, 60 de ani, ar fi exercitat presiuni asupra unor funcționari publici sau persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de ei. În cazurile în care persoanele vizate refuzau, acestea deveneau suspecți sau inculpați și, în unele situații, erau trimise în judecată.

Ștefan Gigi-Valentin este acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit aproximativ 60.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal și în două cauze civile, dar și de trafic de influență în formă continuată, anchetatorii susținând că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi primit în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri și alte foloase necuvenite pentru intervenții în dosare, urgentarea unor proceduri sau facilitarea unor afaceri.

Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi intervenit pentru protejarea intereselor unui om de afaceri apropiat și pentru evitarea aplicării unor sancțiuni dispuse de ISU Constanța.

