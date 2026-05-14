Lia Savonea, avertisment în fața șefului CEDO: „Nu mai vorbim de reforme, ci de risc sistemic”

La data de 13 mai 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a găzduit delegația Curtea Europeană a Drepturilor Omului, condusă de președintele instanței, Mattias Guyomar. Din delegație au făcut parte și judecătorul român la CEDO, Sebastian Rădulețu, grefierul adjunct Abel Campos și directoarea de cabinet Rachael Kondak.

Vizita a inclus o întrevedere bilaterală între președintele ÎCCJ, Lia Savonea, și șeful CEDO, urmată de o întâlnire cu judecătorii instanței supreme.

În deschiderea reuniunii, Lia Savonea a subliniat că momentul este unul sensibil pentru sistemul judiciar, în care reflecția asupra independenței justiției devine esențială. Ea a arătat că încrederea publicului în actul de justiție se bazează pe existența unei independențe reale, susținută de garanții concrete precum modul de numire a judecătorilor, stabilitatea mandatului și protecția față de presiuni externe.

Președintele ÎCCJ a avertizat că dezbaterile privind reformele din justiție, inclusiv cele legate de statutul magistraților și pensiile de serviciu, nu trebuie tratate ca simple măsuri administrative. Potrivit acesteia, astfel de schimbări pot deveni „teste de rezistență” pentru statul de drept, în măsura în care afectează percepția de independență sau creează mecanisme indirecte de control.

„Eficiența nu poate înlocui libertatea, iar reforma nu poate justifica slăbirea garanțiilor fundamentale”, a transmis Lia Savonea.

La rândul său, președintele CEDO, Mattias Guyomar, a evidențiat standardele europene privind independența justiției și a subliniat nevoia de solidaritate între judecători, atât la nivel național, cât și european. Acesta a arătat că statul de drept face parte din patrimoniul comun al Europei și că presiunile sau atacurile la adresa sistemului judiciar afectează direct garanțiile cetățenilor.

Sebastian Rădulețu: Numărul plângerilor împotriva României este în scădere

Guyomar a afirmat că independența justiției trebuie însoțită de responsabilitate, respectiv capacitatea sistemului judiciar de a răspunde pentru deciziile sale.

În cadrul discuțiilor, judecătorul român la CEDO, Sebastian Rădulețu, a prezentat mecanismele prin care Curtea evaluează modul în care instanțele naționale aplică jurisprudența europeană. Potrivit acestuia, instanțele din România respectă în mod corespunzător această jurisprudență, iar numărul plângerilor împotriva României este în scădere, inclusiv cele în care sunt constatate încălcări.

Vizita a inclus și dezbateri pe tema „Garanții privind independența justiției și jurisprudența CEDO”, la care au participat judecători ai ÎCCJ, fiind analizate standardele europene și impactul acestora asupra sistemului judiciar național.

Reprezentanții instanței supreme au subliniat că această întâlnire confirmă angajamentul pentru menținerea unui dialog constant cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în vederea consolidării statului de drept și a protejării drepturilor fundamentale.