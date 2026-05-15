Procurorii din Constanța Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță, propuși pentru arestare preventivă. Care sunt acuzațiile: „Au transformat rolul, demnitatea și noblețea profesiei de magistrat într-un mijloc de înavuțire"

Procurorii anticorupție cer arestarea preventivă a procurorilor Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță, acuzând că cei doi ar fi folosit dosare penale pentru a constrânge funcționari și oameni de afaceri să încheie contracte cu firme apropiate lor, potrivit surselor MEDIAFAX.
Procurorul Gigi Valentin Stefan este adus la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 16:40, Justiţie
Anchetatorii susțin că, în perioada 2019-2025, cei doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța ar fi instrumentat mai multe dosare penale pentru beneficiul lor personal, fie prin sesizări din oficiu, fie prin preluarea unor cauze de la parchetele subordonate.

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, Ștefan Gigi-Valentin, 55 de ani, și Teodor Niță, 60 de ani, ar fi exercitat presiuni asupra unor funcționari publici sau persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de ei. În cazurile în care persoanele vizate refuzau, acestea deveneau suspecți sau inculpați și, în unele situații, erau trimise în judecată.

Ștefan Gigi-Valentin este acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit aproximativ 60.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal și în două cauze civile, dar și de trafic de influență în formă continuată, anchetatorii susținând că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi primit în mod repetat aproximativ 110.000 de euro, bunuri și alte foloase necuvenite pentru intervenții în dosare, urgentarea unor proceduri sau facilitarea unor afaceri.

Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi intervenit pentru protejarea intereselor unui om de afaceri apropiat și pentru evitarea aplicării unor sancțiuni dispuse de ISU Constanța.

Ar fi afectat grav credibilitatea sistemului judiciar

Anchetatorii cer arestarea lor preventivă pentru că, prin faptele lor, ar fi afectat grav credibilitatea sistemului judiciar prin crearea impresiei că soluțiile din dosare pot fi influențate, potrivit surselor MEDIAFAX.

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, gravitatea acuzațiilor este amplificată de faptul că acestea vizează chiar magistrați, într-un context în care „buna funcționare” a sistemului judiciar depinde de încrederea cetățenilor în corectitudinea și imparțialitatea acestuia.

Prin faptele lor, ar fi dat impresia că persoanele care dispun de resurse financiare s-ar putea sustrage exigențelor principiului egalității cetățenilor în fața legii..

În cazul lui Ștefan Gigi-Valentin, anchetatorii susțin că acesta ar fi transformat rolul, demnitatea și noblețea profesiei de magistrat într-un mijloc de înavuțire și că ar fi urmărit „acumularea facilă și rapidă de resurse financiare”.

Totodată, documente consultate de MEDIAFAX arată că lăsarea în libertate a celor doi ar putea crea „un sentiment de temere și insecuritate” și ar afecta și mai mult imaginea Justiției.

„Combaterea fenomenului corupției este esențială pentru creșterea prestigiului acestui sistem”, se mai arată în documentele consultate de MEDIAFAX.

Cererile de arestare preventivă pentru 30 de zile urmează să fie analizate de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

